Il console degli Usa a Firenze in difesa della libertà di stampa

Il Console Generale USA di Firenze Ragini Gupta , il 7 Dicembre 3022 , ha sottolineato l’importanza della libertà di espressione e di stampa alla cerimonia organizzata in occasione della 14esima edizione del Premio Giornalistico dell’Associazione Amerigo – International Cultural Exchange Program Alumni presso il Consolato USA a Firenze.

Nel suo saluto, Ragini Gupta ha dichiarato: “In tempi recenti, abbiamo assistito al rapimento, all’uccisione e all’aggressione di giornalisti ucraini. In Russia, il Cremlino ha stretto la morsa sulla società civile, con l’approvazione di una legge sulla ‘disinformazione’ volta a mettere a tacere chi dice la verità, mettendo a rischio i giornalisti. Lo scorso 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il Presidente Biden ha dichiarato: “Rendo onore al coraggio e al sacrificio dei giornalisti di tutto il mondo e mi congratulo con tutti coloro che si impegnano per informare, educare e illuminare. Il lavoro dei media liberi e indipendenti è importante ora più che mai’”.

Sono stati premiati giornalisti che quotidianamente rafforzano l’intesa tra Italia e USA: Claudio Salvalaggio (Ansa), Maria Teresa Cometto (Corriere della Sera), Giancarlo Loquenzi (RAI), Claudio Pagliara (RAI), Riccardo Pratesi (Gazzetta dello Sport), Umberto Mucci (We the Italians), Davide Mamone, Jason Horowitz (New York Times) e David Patrician.