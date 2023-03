Il console degli Usa a Milano incontra il direttore del Muse

Sostenibilità, cambiamenti climatici e cittadinanza attiva al centro dell’incontro di oggi pomeriggio tra il direttore del MUSE Michele Lanzinger e il Console generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham. Il colloquio, in forma privata, è stato l’occasione per entrare nel merito dei tanti progetti di educazione e di ricerca scientifica in cui il museo è impegnato. “Il MUSE è molto più di un museo, è anche un esempio di architettura sostenibile e rigenerazione urbana”, ha detto il console Needham.

Durante il colloquio, il direttore Lanzinger e il console generale Needham hanno affrontato diversi temi legati alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di montagna. Ma anche parlato del ruolo del museo sul territorio, delle tante iniziative rivolte alla comunità locale e alle scuole e dei progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale. Dopo il colloquio, il diplomatico e il suo staff sono stati accompagnati dal direttore Lanzinger, dalla vicepresidente Laura Strada e dal responsabile della Ricerca e delle Collezioni del museo Massimo Bernardi in visita alle sale espositive.

Al termine della visita, il MUSE ha omaggiato il console con il Vaia Cube, l’amplificatore naturale realizzato dal legno schiantato dalla tempesta Vaia, e una pubblicazione con la storia del museo, che quest’anno festeggerà i suoi primi dieci anni.

Robert Needham è Console generale degli Stati Uniti a Milano dall’ottobre 2020. Nato in Inghilterra ed emigrato negli Stati Uniti nel 1979, Needham ha intrapreso la sua carriera diplomatica nel 1991 presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America. I suoi incarichi diplomatici per gli Stati Uniti lo hanno portato in svariati Paesi tra cui Polonia, Oman, Croazia, Inghilterra, Danimarca e Ucraina.