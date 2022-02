Il console della Croazia ospite di Palazzo Municipale a Milano

Il 2 Febbraio 202 il sindaco Stefano Sertoli e il presidente del Consiglio Diego Borla hanno avuto l’onore di ricevere, presso il Palazzo Municipale, il Console Generale della Repubblica della Croazia a Milano, Stjepan Ribić. Presenti all’incontro anche l’eporediese Cinzia Zanellato, assistente del Console Onorario della Croazia a Genova, Giuseppe Saccuman, Bano dell’Associazione Comitato della Croazia di Ivrea, Piero Gillardi, Presidente della Fondazione Storico Carnevale di Ivrea e Gabriella Gianotti del Museo dello Storico Carnevale. Il Comune di Ivrea, come noto, è legato da relazioni con i rappresentanti croati in Italia in quanto nel passato alcuni cavalieri croati, di ritorno da una crociata, si stabilirono nel rione del Borghetto, fondando una piccola comunità. La penultima domenica del carnevale, sul Ponte Vecchio, si celebra la cerimonia della riappacificazione per ricordare il ritorno della pace tra le due sponde della Dora e i relativi rioni: quello del Borghetto (rappresentato dal Bano della Croazia) e quello di San Maurizio. Furono le donne, incontrandosi in segreto dai loro uomini, ad accordarsi per porre fine agli scontri e alle violenze. Il Console della Croazia, è sempre stato ospite della manifestazione, partecipando alla tradizionale distribuzione, da parte del Comitato della Croazia, di polenta e merluzzo del mercoledì delle Ceneri. L’attuale Console, subentrato nel febbraio 2020, non avendo avuto modo modo di partecipare alla storica manifestazione sospesa a causa del covid, aveva però il desiderio di conoscere Ivrea e le sue tradizioni, nonché di incontrare, oltre all’amministrazione, i rappresentanti del Comitato della Croazia locale. Per l’occasione è stato predisposto un programma con la visita al Museo Garda, al Visitor’s Centre del Sito Unesco, alla Sede dell’Associazione Comitato della Croazia e al Museo dello Storico Carnevale. I rappresentanti istituzionali hanno poi manifestato la volontà di organizzare futuri incontri per mantenere il bel legame e approfondire la conoscenza delle reciproche realtà rappresentate. Nella foto (C. Audasso): da sinistra Piero Gillardi, Presidente Fondazione dello Storico Carnevale, un rappresentante del Comitato della Croazia, Il Bano Giuseppe Saccuman, Gabriella Gianotti delMuseo del Carnevale, Cinzia Zanellato, Assistente del Console Onorario della Croazia a Genova, il Console Generale della Croazia Stjepan Ribić, il Sindaco Stefano Sertoli e il Presidente del Consiglio Diego Borla.