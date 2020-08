Il console di Francia a Napoli alla prima dell’Aida

Il presidente Michele Capasso ha incontrato in occasione della prima dell’ “AIDA” a Piazza del Plebiscito gli amici Jack Lang, Gilles Kepel e Laurent Burin des Roziers(Console generale di Francia a Napoli).

“Grande merito al sovrintendente Lissner per aver portato l’opera tra la gente – ha affermato il presidente Capasso – trasformando la Piazza del Plebiscito in un teatro all’aperto”.

Un cast d’eccezione con Anna Pirozzi e Jonas Kaufmann diretti da Michele Mariotti

.E‘ anche una ripresa di una rappresentazione artistica corale che non sia un webinar o quanto; l’arte è fatta per stare in mezzo alla gente, di esprimere il suo concetto dal vivo è una rappresentazione del genere, in una città semivuota ma questa volta per le vacanze, ridona quello spirito di rilassamento all’aperto che gli è stato prima negato,

Il Console Francese si è’ sempre mostrato vicino ad una cultura musicale che per certi versi non è poco condivisa, e attraverso l’Institut Francais ha consotto eventi interessanti e culturalmente attuali che rappresentano un punto di forza nell’amicizia tra i due Paesi.