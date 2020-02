Il console di Francia a Napoli consegna i “Certifier la langue française” ai liceali del Giannone di Caserta

La mattina del 21 Gennaio 2020, come relazionato da Pasquale Sicikiano in Caserta Web, nella Sala Convegni del Real Sito del Belvedere di San Leucio, si è tenuta una manifestazione organizzata dal Liceo Pietro Giannone, dedicata alla consegna delle brochures realizzate dagli alunni del suddetto Liceo, nell’ambito del PON “Certifier la langue française” tenutosi nel mese di giugno 2019. All’incontro erano presenti, oltre al Dirigente Scolastico del Giannone prof.ssa Marina Campanile, il Console di Francia a Napoli Mr. Laurent Burin des Roziers insieme alla responsabile per la diffusione della lingua francese Mme Magali Claux, la fiduciaria Sidef di Caserta Carmen Conte e il Sindaco di Caserta Carlo Marino. Inoltre erano presenti anche altri istituti della città e non solo: l’IC Collecini-Giovanni XXIII con il dirigente Antonio Varriale e le professoresse Angela Landino e Antonia Nunziata, la SM Leonardo Da Vinci con la docente Anna Melorio, l’IC De Amicis-Lorenzini con la maestra AnnamariaPaduano e l’IC Maddaloni 2 di Valle di Maddaloni con la prof.ssa Angela Santoro. Dopo il ringraziamento da parte di Enza Cioffi, direttrice del Museo del Real Sito di San Leucio, alla quale sono stati consegnati i materiali destinati ai turisti stranieri francofoni che visiteranno il complesso leuciano, il console ha consegnato i diplomi DELF agli alunni del Liceo Giannone che hanno superato con successo gli esami per i livelli A2-B1-B2. A conclusione dell’evento la corale composta dagli allievi del Collecini-Giovanni XXIII, diretti dal maestro Claudio de Siena, ha allietato la platea con caratteristici brani tratti dalla tradizione musicale partenopea.