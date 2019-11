Il console di Francia a Napoli ospite d’onore alla presentazione della nuova stagione del San Carlo

Dal sito del Circolo si informa che è stata organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia una serata speciale per la presentazione del calendario della stagione d’opera e balletto per l’anno 2019-2020 del Teatro San Carlo. L’evento, organizzato sabato 9 novembre con la collaborazione dell’associazione Amici di Palazzo San Carlo, è stata curata nei particolari dalla regia del presidente del Circolo, Fabrizio Cattaneo della Volta, e del consigliere agli Eventi, Fabio Curcio.

Per il Teatro San Carlo sono intervenuti il direttore artistico Paolo Pinamonti e il direttore Affari Istituzionali e marketing Emmanuela Spedaliere. Nel corso della serata si è esibito il coro delle voci bianche diretto dal Maestro Stefania Rinaldi che ha cantato alcuni classici tra cui il “Nessun dorma” che ha toccato le corde del cuore di tutti i presenti, meritandosi un applauso scrosciante e sentito.

La serata si è conclusa con un buffet a sorpresa, anche questo da applauso, ispirato anche alle musiche che nel corso dei 283 anni di storia hanno allietato migliaia e migliaia di spettatori del teatro: aperitivo Bellini suite, maccheroni alla Norma e risotto Butterfly, filetto Rossini e bignè Mozart.

Tra i presenti, il console del Principato di Monaco a Napoli, Mariano Bruno, il console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Beya Ben Abdelnak, il console generale di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers, il comandante della Scuola Militare Nunziatella, Col. Amedeo Cristofaro e Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania.

Hanno collaborato al successo della serata con la loro attiva partecipazione Gennaro Stroppolatini, presidente dell’associazione Palazzo San Carlo e Anton Boerner, che con i vini della sua azienda ha ammaliato soci ed ospiti.

“Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita. Con queste parole Stendhal, nel 1815, descrisse il suo stato d’animo entrando nel Teatro San Carlo di Napoli, il più antico d’Italia, un palcoscenico prestigioso di cui si sono innamorati i più grandi musicisti degli ultimi secoli, e così ci siamo sentiti ospitando il Massimo napoletano al Circolo Savoia”, commenta il presidente Cattaneo della Volta. “Un rapporto, quello tra Circolo Savoia e Teatro San Carlo, del quale siamo molto orgogliosi e che vogliamo rafforzare e portare avanti”.