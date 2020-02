Il console di Francia presenta la kermesse “Innamorati di Napoli”

“Innamorati di Napoli”: all’interno della serie di visite e manifestazioni che avvertano in questi giorni ove si celebra anche San Valentino, la giornata dedicata all’amore per Napoli, si inserisce anche Laurent Burin des Roziers diplomatico, console generale di Francia a Napoli, direttore dell’Institut Français Napoli che presenta Il Palazzo Grenoble – La Francia a Napoli. Ci sarà la visita del Palazzo Grenoble, un pezzo di Francia a Napoli. Il Palazzo Grenoble, costruito nel 1884 dall’architetto Lamont Young, fu acquistato dal governo francese nel 1933 per ospitare l’Institut Français de Naples (già creato nel 1919 in connessione con l’Università di Grenoble) ed è rimasto finora il fuoco delle attività culturali e accademiche legate alla Francia a Napoli. Dalla mediateca ai giardini, dal teatro alla scuola, dalla galleria alla foresteria, il percorso della visita sarà l’occasione di evocare questa storia franco-partenopea e i personaggi che hanno frequentato “Il Grenoble”.