Il console d’Italia a Francoforte racconta la vita dei connazionali in Germania

La Germania al centro delle polemiche al tempo del Coronavirus, ma una Germania diversa da quella della Merkel , come vedremo dalle parole tratte da una recente intervista al nuovo Console Generale d’Italia a Francoforte Andrea Esteban Samà che per prima cosa di è espresso sullo stato e il comportamento della comunità italiana della zona: “ Francoforte è una città che mi ha subito impressionato per la sua vivacità culturale, economica e accademica. È una realtà urbana cosmopolita, aperta, ospitale, nella quale la comunità italiana si è perfettamente integrata e svolge un ruolo di primo piano, come mi è stato confermato da numerosi interlocutori tedeschi. In queste prime settimane di lavoro, inoltre, ho potuto apprezzare la straordinaria vivacità della nostra comunità: sono tante le associazioni italiane che organizzano incontri, eventi ed iniziative rivolte ai nostri concittadini. Tutto ciò è sicuramente un motivo di orgoglio e soddisfazione per un console. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato da pochi giorni un progetto pilota in tre Consolati – Atene, Nizza e Vienna – per l’emissione della carta di identità elettronica. Questo progetto pilota serve a preparare l’emissione della carta di identità elettronica in tutte le sedi consolari nell’Unione Europea. Si tratta di un importante innovazione, che sarà introdotta gradualmente nei prossimi mesi e che viene incontro alle richieste di tanti nostri concittadini. Cerchiamo inoltre di semplificare l’interazione fra utenti e Consolati utilizzando maggiormente gli strumenti digitali e informatici. Invito tutti i connazionali ad utilizzare le piattaforme informatiche offerte dal Consolato, in particolare il portale “Fast-It” per le iscrizioni in anagrafe e le modifiche dell’indirizzo anagrafico. Usando “Fast it”, lo stato della propria pratica è tracciabile e verificabile comodamente da casa, in qualunque momento, senza dover chiamare il Consolato”. Il 2020 doveva essere in anno ricco di eventi e celebrazioni, ma il coronavirus ha rimandato tutto a data da destinare:” Nel 2020 si celebreranno i 50 anni del gemellaggio fra Milano e Francoforte. Nel 2020 e 2021, inoltre, ricorrono gli anniversari della morte di Raffaello Sanzio (V centenario), Amedeo Modigliani (I centenario), della nascita di Federico Fellini (I centenario), Gianni Rodari (I centenario), Pellegrino Artusi (II centenario) e della morte di Dante Alighieri (VII centenario)”. Per alcune di queste ricorrenze erano previsti specifici incontri e iniziative, aperte a tutto il pubblico dei nostri connazionali e degli amanti della cultura italiana.