Il console italiano visita l’emittente radiofonica Londonone Bbc

Il Console Generale d’Italia a Londra Marco Villani, è stato in visita negli studi dell’unica radio italiana 24h a Londra e in Uk, Londononeradio BBC supplier. La presenza del Console è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova sede degli studi della radio italiana, ed è stata anche l’occasione, nella sua prima intervista del nuovo anno, di salutare tutti gli italiani e parlare di Brexit, visto l’imminente data del 31 Gennaio.

Ai microfoni, il Console ha risposto alle domande del giornalista ed Editore della radio, Philip Baglini, parlando di Brexit e sulle iniziative che il Consolato fara’ per aiutare i circa 650 mila italiani nel Regno Unito. Infatti per la prima volta il Console ha detto che sara’ aperto uno sportello speciale, un giorno a settimana, dedicato alla Brexit per aiutare gli italiani a fare il settled status che permettera’ ai cittadini italiani, ma anche ai 3 milioni di europei di poter risiedere in maniera permanente in Gran Bretagna dopo la Brexit. Ha sottolineato anche l’importanza che hanno le istituzioni italiane Ambasciata e Consolato nel vigilare sui diritti degli italiani in UK.

Marco Villani ha poi parlato della situazione dei servizi passaporti: molto è stato fatto, e migliorato, grazie anche all’assunzione di nuovo personale che sarà ancora intensificato nei mesi successivi, proprio per l’alta richiesta dei passaporti, che come numero e dimensioni hanno l’ordine di grandezza di circa 120 richieste al giorno.

Al centralino c’è sempre un’operatore che deve capire prima di tutto se la persona che richiede il passaporto è iscritta all’AIRE, cioe’ Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, dopo di che inizia la procedura del rilascio del documento su appuntamento, e visto l’alto volume di richieste spesso i passaggi sono lenti. Ma non per molto, anzi il Consolato di Londra sta implementando nuovi sistemi per velocizzare l’operazione.

Si pensi poi all’apertura di altri sedi “succursali del consolato”, i consolati onorari, come a Liverpool, Cardif, Manchester, e tanti altri. E’ stata una bella occasione anche per salutare tutti gli italiani che ancora non avevano avuto modo di conoscere il console, e di festeggiare la nuova sede degli studi della radio per gli italiani in UK. L’editore Philip Baglini ha ringraziato il Console il quale ha promesso che attraverso i microfoni della radio italiana LondonONEradio avra’ modo di far conoscere sempre più il lavoro del Consolato ed essere più vicino agli italiani in UK.