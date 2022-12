Il console Usa di Milano visita l’Università di Trieste

Il Console Generale USA Robert Needham e Zoja Bazarnic, Console per gli Affari Politici ed Economici al Consolato generale di Milano, I hanno visitato l’Università degli Studi di Trieste accolti dal Rettore Roberto Di Lenarda e dal Direttore Generale Luciana Rozzini.due alti diplomatici hanno affrontato numerosi argomenti, in particolare l’importante supporto di UniTS agli studi americani e il rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per l’approfondimento della conoscenza della politica estera statunitense. L’incontro si è concluso con l’auspicio di una cooperazione sempre più ampia nel prossimo futuro,