MILANO (ITALPRESS) – Il Consorzio Parmigiano Reggiano compie 90 anni. Un importante traguardo celebrato anche a Identità Golose, a Milano, e che sarà festeggiato durante tutto il 2024.

La manifestazione è stata anche l’occasione per la scoperta di abbinamenti inediti, come quelli con distillati d’eccellenza: da una selezione di prestigiosi scotch whisky, in collaborazione con Scottish Development International (l’agenzia ufficiale del Governo scozzese che promuove i rapporti commerciali tra la Scozia e i mercati esteri), alle creazioni “sartoriali” della distilleria Cillario&Marazzi.

Intervista a Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio.

xh7/abr/gsl