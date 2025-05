Il Consorzio Tradizione Italiana porta a Tuttofood l’eccellenza agroalimentare del Sud

Il Consorzio Tradizione Italiana inaugura oggi la sua partecipazione a Tuttofood, manifestazione internazionale di riferimento per il settore agroalimentare che si svolge da oggi (fino all’8 maggio) a Rho Fiera Milano. Anche quest’anno, la fiera si conferma un’occasione di grande visibilità e successo, riunendo le realtà più dinamiche e innovative del panorama italiano e internazionale. In questo contesto, Tradizione Italiana si presenta come esempio concreto di alleanza tra imprese del Mezzogiorno, capace di coniugare qualità, identità territoriale e visione internazionale.

Con 17 aziende associate, 38 siti produttivi e oltre 3.600 addetti, il Consorzio esprime un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro, rappresentando una realtà compatta e strutturata con una forte vocazione all’export e alla promozione del Made in Italy nel mondo.

“Le aziende consorziate – si legge in una nota – si distinguono da tempo per la qualità, l’innovazione e l’autenticità dei loro prodotti, confermando il ruolo centrale del Sud Italia, e in particolare della Campania, come fucina di eccellenze enogastronomiche riconosciute a livello globale. Molte di queste realtà sono aziende familiari, giunte alla terza o quarta generazione, che custodiscono con orgoglio un prezioso patrimonio di conoscenze, sapori e valori profondamente radicati nella cultura alimentare del Mezzogiorno. Prodotti DOP, IGP, biologici e artigianali, uniti a filiere controllate e sostenibili, rappresentano i tratti distintivi di queste imprese, che trovano nel Consorzio Tradizione Italiana una voce unitaria, autorevole e strategica per affermarsi sui mercati internazionali”. Tra i partner: Argiolas Formaggi, Besana, D’Amico, Di Leo, Fattorie Garofalo, Ferrarelle, Fresystem, General Fruit, Gias, Kimbo, La Doria, Maxtris, Oleificio Basso, Pastificio Di Martino, Riseria Vignola, Siciliani e De Nigris 1889. “Innovare non significa dimenticare le proprie radici, ma saperle tradurre in linguaggi nuovi, in prodotti capaci di parlare al mondo – dichiarail cavaliere del lavoro Armando De Nigris, presidente del Consorzio Tradizione Italiana e del Gruppo De Nigris. -. Le aziende di Tradizione Italiana hanno contribuito concretamente alla crescita del PIL della regione Campania nel settore alimentare, dimostrando che la qualità è una leva competitiva straordinaria”.

Durante la manifestazione ha suscitato grande interesse l’incontro tra le imprese del Consorzio e il celebre chef Gennarino Esposito, testimone autorevole della cucina italiana di qualità.