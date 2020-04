Il contagio in Belgio e la situazione dei nostri connazionali

Dal Comunicato del 18 aprile 2020 delle ore 11.00 del sito dedicato del Servizio Federale di Salute Pubblica legata al Coronavirus , sono stati registrati 37.183 casi di coronavirus in Belgio. L’Ambasciata italiana in Belgio di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Elena Basile, informa dal suo sito che le misure adottate dal Consiglio Nazionale di Sicurezza prevedono l’obbligo per i cittadini di rimanere a casa, salvo per compiere

spostamenti essenziali quali il recarsi a lavoro, alle poste, alla banca, presso i negozi di generi alimentari e la farmacia.

Sono inoltre disposti la chiusura degli esercizi commerciali non essenziali, il divieto di ogni assembramento e la chiusura di scuole ed università (chiamate a condurre modalità di insegnamento a distanza); restano invece aperti gli asili-nido ed è permessa l’attività fisica all’aperto, nel rispetto delle distanze. Con la riunione di mercoledì 15 aprile scorso il Consiglio Nazionale di Sicurezza ha prorogato la validità di tali misure estendendola al 3 Maggio 2020. Il Belgio ha inoltre vietato i viaggio all’estero per turismo e reintrodotto i controlli di frontiera, al fine di impedire l’accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (potranno in tal senso essere richiesti il permesso di residenza in Belgio o una dichiarazione del proprio datore di lavoro). Per questo motivoqualora si fosse in transito per raggiungere l’aereoporto di Zaventem è fortemente raccomandato di avere già con sé il biglietto .