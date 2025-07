di Annamaria Spina

Ho sognato “il copyright dei sogni”, un sogno dove il mercato non sarà più lo stesso.

C’era una volta un sogno, non uno qualunque, ma un sogno così vivido, così perfettamente connesso a un’intuizione economica, che al mio risveglio ho pensato: “E se l’avessi registrato? E se avesse un valore?” Così è iniziato tutto, con un sogno, con la sensazione che il capitale onirico fosse la più grande forma di valore non ancora mappata dal pensiero economico globale.

In questo mondo in cui viviamo, ogni idea può essere brevettata, ogni parola custodita, ogni invenzione difesa, ma nessuno ha mai pensato di proteggere un sogno. In fondo, là dove la mente è più libera, più ardita, più primitiva e futurista al tempo stesso, proprio lì nascono visioni che potrebbero cambiare il mondo, un nuovo mercato: il Dream Exchange, … provo a immaginarlo, quasi con pudore. Un luogo, una piattaforma, una borsa delle visioni notturne, dove creativi, scienziati, imprenditori, economisti e perfino algoritmi possano accedere a un archivio di sogni registrati, protetti, negoziabili.

Non è un eccesso di fantasia, ma un’estensione coerente del capitalismo cognitivo che già oggi premia la creatività, … solo che qui non si tratta di creatività razionale, ma di creatività inconscia. Esistono già tecnologie in grado di rilevare pattern cerebrali durante il sonno, e prototipi che ricostruiscono immagini oniriche attraverso l’AI. Siamo più vicini di quanto pensiamo alla decodifica del sogno come contenuto economico.

Immaginiamo se il sogno di un bambino africano potesse essere registrato e riconosciuto come una “visione d’impatto”. Se un designer giapponese potesse vendere le proprie immagini oniriche come ispirazione per nuovi oggetti. Se una futura Nobel, oggi adolescente, potesse un giorno dire: “Ho sognato la soluzione prima di inventarla”.

Nasce così, nei miei pensieri, il concetto di “oniric asset”, un bene immateriale registrabile, trasferibile, potenzialmente redditizio, ma prima ancora profondamente umano. Per realizzarlo, servirebbe una nuova categoria giuridica: la proprietà onirica, un’etica che regoli chi può accedere ai sogni altrui, una “finanza dell’intuizione profonda”, ma più di tutto, “avere il coraggio di credere che il sogno non sia l’opposto dell’economia, ma il suo inizio più autentico”.

Se un giorno, in qualche parte del mondo, qualcuno creerà la prima piattaforma di dream copyrighting, forse si ricorderà che tutto cominciò così: non con un algoritmo, ma con un sussurro della notte, con l’atto più rivoluzionario che un “economista” possa compiere: “credere nel valore di un sogno”.

Nessun piano industriale, nessuna strategia finanziaria, nessun algoritmo predittivo può prevedere una scoperta, un’illuminazione, un gesto di genio, perché non provengono da una logica lineare, ma da uno strappo nella coscienza, una fenditura creativa dove l’inconscio irrompe.

Il sogno, inteso non solo come fenomeno notturno ma come materia pre-logica dell’esistenza, è l’unico luogo dove l’essere umano non mente, non media, non calcola, … è li che si cela il vero capitale generativo. Se la ragione “costruisce”, il sogno “rivela”, se l’economia “regola”, l’inconscio “indica ciò che manca”. E cosa manca oggi all’economia se non proprio un pensiero non lineare, non binario, non binomiale, ma visionario?

Oggi l’economia misura il debito, il PIL, il capitale umano, l’innovazione, … ma nessun indicatore globale è in grado di misurare la profondità di una visione notturna, né di riconoscere il valore dell’intuizione nata nel silenzio di una mente in riposo. Eppure, quanti imprenditori hanno “sognato” la loro impresa? Quanti artisti, filosofi, ingegneri, pensatori hanno trovato nel sogno il principio della propria opera?

L’economia ha una falla invisibile: ha dimenticato di valorizzare l’origine non intenzionale della genialità, ha escluso dalla catena del valore proprio l’atto in cui l’umano supera se stesso, non per calcolo, ma per “rivelazione”.

Non parliamo di psicoanalisi, ma di una “nuova architettura del pensiero economico”, che includa il sogno come “tecnologia di anticipazione”, vedere ciò che non esiste ancora, luogo di elaborazione profonda, dove emergono sintesi che la mente vigile rimuove, fonte di soluzioni non convenzionali, strategie, disegni, modelli che si rivelano solo nella sospensione del controllo logico.

Il sub-inconscio potrebbe diventare una nuova dimensione dell’innovazione, un campo da coltivare, proteggere, addestrare, … non si tratta di misticismo, ma di “neuronomia”: economia delle connessioni profonde.

L’inconscio non è solo un tema per psicologi, … è il punto cieco della civiltà economica, ed è lì che si nasconde la prossima rivoluzione.

La prima economia era agricola, la seconda industriale, la terza digitale, la quarta potrebbe essere onirica, un’economia dell’intuito, del sentire profondo … d’altra parte, è proprio nel sogno che si riconciliano l’umano col proprio inconscio. E allora sì: forse davvero tutto cominciò con un sussurro della notte, ma oggi potrebbe rinascere con una dichiarazione universale: “Anche ciò che sogniamo, … conta”.

A proposito di sogno … mi ricordo ancora, avevo circa sette anni e camminavo scalza nel giardino di mia nonna. Era l’ora in cui i gelsomini si aprono piano, come se avessero paura del buio. C’era silenzio, tranne il fruscio di un mandorlo, alto e magro, che tremava al primo vento. Ricordo che chiusi gli occhi e per un istante sentii il mondo respirare dentro il mio, … non avevo parole allora, solo una certezza: che tutto ciò che non si vede ha un peso, che anche un petalo che cade sa spostare la direzione di una vita, e che “ciò che nasce in silenzio può cambiare ogni cosa”.

Da allora, ogni mia idea importante è venuta così: non da un calcolo, ma da un sussurro, non da un piano, ma da un sogno. Un sogno che affonda le radici nell’invisibile, ma sboccia ogni volta che qualcuno osa crederci.

Probabilmente è questo l’inizio dell’economia che verrà: un sogno che germoglia nel silenzio, ma quando fiorisce, … “riscrive la direzione del mondo”.