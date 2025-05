Il Corpo consolare di Napoli in visita a Città della Scienza

La Fondazione IDIS-Città della Scienza ospiterà domani, mercoledì 7 maggio, alle 10:30, il Corpo Consolare di Napoli per una visita al Polo d’eccellenza dedicato alla divulgazione scientifica. L’evento, spiega la Fondazione, mira a consolidare i legami internazionali e a presentare le varie ‘anime’ della realtà partenopea che ha sede a Coroglio. “Siamo lieti di accogliere i Signori Consoli del Corpo Consolare di Napoli a Città della Scienza. Questa visita – sottolinea il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari – non è solo un’opportunità per mostrare il nostro Science Centre all’avanguardia, la vitalità dell’incubatore e l’ampiezza delle nostre iniziative culturali e internazionali, ma è soprattutto un gesto di apertura e dialogo. Come già nella recente missione in Qatar crediamo fermamente nel valore delle relazioni internazionali e nel ruolo che la scienza e la cultura possono giocare come ponti tra le nazioni. Desideriamo che i rappresentanti dei diversi Paesi a Napoli considerino Città della Scienza come un partner strategico, un luogo dove far nascere collaborazioni preziose per la ricerca, l’innovazione e la crescita condivisa. Crediamo che condividere la nostra visione e il nostro impegno con ospiti così significativi possa rafforzare ulteriormente i legami tra Napoli, la Campania e il mondo”.

Città della Scienza, situata nello scenografico contesto del lungomare di Bagnoli, ai piedi della collina di Posillipo, rappresenta un polo scientifico unico nel suo genere in Italia. Non è solo un museo ma un ecosistema dinamico dedicato alla sperimentazione, all’incontro e al dialogo tra scienza, tecnologia, imprese e cittadini. Il suo Science Centre, pioniere come primo museo interattivo italiano, continua ad affascinare e educare studenti, giovani, famiglie, turisti, appassionati di scienza di ogni età. Il Centro Congressi, con la sua magnifica e tecnologicamente avanzata Sala Newton (820 posti) e una capienza totale di circa 2000 posti, ospita eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Fiore all’occhiello è anche Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi Federico II, che nutre la crescita di circa 50 aziende, di cui 35 startup innovative, contribuendo attivamente allo sviluppo economico del territorio.

Con le sue mostre permanenti, le esposizioni temporanee e un ricco calendario di eventi, Città della Scienza attira ogni anno circa 200.000 visitatori, confermandosi come un punto di riferimento culturale e scientifico. L’impegno della Fondazione IDIS si estende ben oltre i confini locali. In collaborazione con il ministero dell’Università e della Ricerca e la Regione Campania, Città della Scienza è l’organizzatore della Settimana Sino-Italiana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. Da oltre 15 anni, questa iniziativa strategica promuove il dialogo e la cooperazione tra Italia e Cina, alternando la sua sede tra i due Paesi e facilitando incontri tra accademie, imprese e centri di competenza su tematiche cruciali per lo sviluppo. A testimonianza del suo profondo radicamento nel tessuto educativo e culturale, la Fondazione organizza anche eventi di grande successo come “3 Giorni per la Scuola”, giunto alla sua XXIII edizione, un’importante piattaforma di dibattito sull’innovazione didattica, e “Futuro Remoto”, il primo e più longevo festival della scienza in Italia, nato nel 1987, confermando il suo ruolo pionieristico nella divulgazione scientifica. Fondazione IDIS-Città della Scienza è un’organizzazione non-profit impegnata nella creazione di una nuova economia basata sulla conoscenza, nella promozione della cultura scientifica e dell’innovazione e nel recupero urbano dell’ex area industriale di Bagnoli. Attraverso il suo Science Centre, il Centro Congressi, l’Incubatore d’Impresa e numerosi eventi internazionali, la Fondazione funge da catalizzatore per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.