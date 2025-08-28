Il corpo delle donne tra tradimento digitale e silenzi imposti: un Paese che ancora non sa rispettarle

Offese, silenzi e denunce: il corpo delle donne diventa terreno di umiliazione pubblica. Emblematico e alquanto allarmante di un fenomeno irrispettoso ai danni delle donne che sempre più nel nostro Paese, che ogni giorno dice di lottare contro la violenza ai danni delle donne, è il gruppo Facebook, intitolato “mia moglie”, che aveva raccolto oltre 30.000 iscritti. Uno spazio per niente inoquo, dove mariti e fidanzati pubblicavano immagini intime delle proprie compagne, spesso senza il loro consenso, trasformandole in oggetto di commenti volgari, battute sessiste e offese. Una violenza sottile, quotidiana e pubblica, ignara da parte delle donne, per mano degli sconosciuti con il consenso dei propri partner, che nella loro intimità dicevano di amarle e di proteggerle, mentre, pubblicamente condividevano immagini confidenziali delle proprie moglie o fidanzate. Fotografie scattate in un spaccato di intimità che anziché rimanere private, diventavano merce esposta al ludibrio collettivo. Donne come merce esposta a critiche, commenti, battutine, ironie di ogni tipo o che esortavano i mariti a mostrare di più. Un tradimento non solo digitale ma di dignità, e di amore inesistente da parte di coloro che avrebbero dovuto amare, rispettare e proteggere le proprie compagne. Il gruppo dopo la denuncia pubblica e l’indignazione derivante, è stato chiuso, lasciando ferite molte donne violate due volte nella loro intimità e nell’esposizione pubblica. Nel mentre, tra denunce e delusione, sono stati aperti un gruppo Telegram e uno Whatsapp, dimostrando come il corpo femminile non è per nulla rispettato. Molto spesso, per gli uomini, è una merce, una proprietà, qualcosa da esibire, commentare, denigrare. Una tendenza inaccettabile e che lascia un testimone alle giovani generazioni pericolosa e irrispettosa, bisogna cambiare al più presto, perché incontrollabile, violenta, pericolosa. Difatti, a Roma, al Policlinico Umberto I di Roma, in un luogo di cura, una giovane studentessa di ventitré anni si è sottoposta ad una TAC, durante la quale è molestata. In un contesto che dovrebbe essere neutro, protetto, affidato a professionisti sanitari, è stata oggetto di una battuta sessista e umiliante da parte di un tecnico che, davanti ai colleghi, le ha detto “se ti togli anche il reggiseno ci fa un favore a tutti”. La ragazza si è trovata bersaglio di un’ironia volgare e sessista, in un momento di fragilità e nel quale si era affidata alle cure mediche. La denuncia della giovane dapprima sul web e successivamente alle istituzioni competenti, sono divenute bersaglio di accuse e attacchi da parte dei social, ferita per la seconda volta: insulti, accuse di “esagerare”, commenti che la invitavano a “non fare la vittima”. E così, oltre al trauma della molestia ha dovuto subire l’umiliazione dell’attacco pubblico per aver avuto il coraggio di denunciare. E’ la società intera a doversi interrogare oltre i proclami, le panchine rosse, e giornate dedicate alle donne, dove vi prendono parte anche quegli uomini che poi pubblicano foto intime delle proprie partner o le insultano nei commenti. Non bastano leggi o chiusure di gruppi social: serve una rivoluzione culturale che restituisca dignità alle donne non come “mogli”, “fidanzate”, “pazienti”, ma come persone. Il linguaggio utilizzato non può finire per “scherzo”, i tradimenti digitali non possono essere mascherati di “goliardia” bensì sono il volto quotidiano della violenza sistemica. E’ tempo che gli uomini imparino le l’intimità con una donna non è merce da esibire, non è loro unica proprietà, che il corpo non è terreno di conquista, che la denuncia non è un’offesa da ridicolizzare. Perché se la dignità femminile continua a essere calpestata, non sarà solo una sconfitta per le donne: sarà il segno di una società che ha smarrito il senso stesso del rispetto e della convivenza civile.