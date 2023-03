Il crac di Silicon Valley Bank trascina al ribasso Wall Street. Crollano i titoli bancari

Wall Street chiude in deciso calo l’ultima sessione della settimana sulla scia del crac di Silicon Valley Bank e i timori di contagio che hanno travolto i titoli bancari, mentre le autorita’ hanno messo Svb in amministrazione controllata per proteggere i fondi dei clienti dopo che lo sforzo della banca per assicurarsi finanziamenti e’ fallito. Al termine di una seduta complicata e nervosa, il Dow Jones ha perso l’1,07% a 31.909,96 punti, lo S&P 500 l’1,45% a 3.861,70 punti e il Nasdaq ha lasciato sul terreno l’1,76% a 11.138,89 punti. Nella settimana il Dow Jones e’ sceso del 4,5%, segnando la peggiore settimana da settembre, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno perso rispettivamente il 4,9% e il 5,1%.

Giovedi’ il Dow Jones ha chiuso in ribasso di 345 punti, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno perso rispettivamente l’1,4 e l’1,7% pr il tonfp della Silicon Valley Bank. Oggi, le autorita’ di regolamentazione hanno preso il controllo della banca californiana dopo che le sue azioni sono crollate bruscamente: si tratta del piu’ grande fallimento bancario dalla crisi finanziaria del 2008. Svb Financial Group e’ stata chiusa de i suoi depositi posti sotto il controllo delle autorita’ di regolamentazione per proteggere i clienti. La notizia ha suscitato timori diffusi di una ricaduta nel settore bancario nel suo complesso, con le banche regionali, che tendono ad avere fonti di finanziamento meno diversificate rispetto alle omologhe piu’ grandi, nella linea di tiro. I titoli di Signature Bank e First Republic Bank sono scesi di oltre il 18%, mentre JPMorgan Chase & Co e Wells Fargo & Companyhanno guadagnato tra le aspettative che i depositanti cercheranno sicurezza nelle banche piu’ grandi. Le turbolenze nel settore che hanno innescato preoccupazioni per una crisi bancaria sistematica hanno costretto gli investitori a ripensare le loro scommesse su maggiori rialzi dei tassi alla riunione di marzo della Federal Reserve, anche se il numero di posti di lavoro a febbraio ha superato le stime. Il consueto report mensile sull’occupazione, ha mostrato che l’economia degli Stati Uniti ha creato 311.000 posti il mese scorso, ben al di sopra delle aspettative, anche se ci sono stati alcuni segnali d’indebolimento nel mercato del lavoro, tra cui un aumento del tasso di disoccupazione e una piu’ lenta crescita dei salari. Gli investitori hanno frenato le scommesse su un rialzo dei tassi di 50 punti base a marzo al 50% da circa l’80% di ieri. Inoltre il rendimento dei Treasury a 10 anni, che era balzato al livello piu’ alto in piu’ di un decennio all’inizio di questa settimana, e’ sceso bruscamente, aiutando il mercato piu’ ampio a subire alcune perdite. Sul fronte azionario, Oracle Corporation ha segnalato risultati contrastanti del quarto trimestre, poiche’ i ricavi hanno mancato le aspettative di Wall Street, facendo scendere il titolo di oltre il 3%. A seguito dei risultati, Goldman Sachs ha ribadito il suo rating di vendita su Oracle tra le preoccupazioni per le perdite di quote nel mercato dei database, le aspettative di un rallentamento dei ricavi dei servizi di abbonamento e l’impatto della pressione sulle spese in conto capitale sui margini. Gap perso oltre il 6% deopo aver riportato un perdita trimestrale e una guidance inferiore alle stime di Wall Street.