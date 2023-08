Il Cremlino non riesce più a nascondere una crisi economica epocale

In Toscana si dice che senza lilleri, non si lallera. Nel villaggio, con molta più efficacia, il parroco ricorda, come può, che “senza soldi non si dicono (celebrano) messe”. E poiché come sostengono a ogni piè sospinto alla Coldiretti, “tutto il mondo è paese”, proprio in queste ore si ha conferma che, oltre cortina, sta succedendo lo stesso. Più precisamente, in queste ore il Cremlino non è riuscito più a nascondere quanto stia accadendo, sia dentro che fuori dei confini di quanto resta della Santa Madre Russia, più precisamente che quel paese è in una crisi economica epocale, tant’è che lunedì il controvalore di cambio rublo/euro era di 100 a 1. Questo è solo l’ aspetto finanziario del dramma che si sta trasformando con grande velocità, in tragedia: è quello economico in senso stretto, cioè l’ intera produzione delle steppe e loro dintorni, che continua a scendere in picchiata. Per ammissione dello stesso direttorio di quell’esempio lampante di come non debba essere governato un paese, il locale apparato di esperti (di cosa?) che collaborano con il ministero dell’ economia- meglio sarebbe definirlo la ribalta della versione con il colbacco della commedia degli equivoci- che l’ ipotesi di rilancio di quella economia è ipotizzata ancora oggi su un forte incremento di valore di quanto prodotto dall’industria bellica. Al Bar Centrale, un gruppo di mediatori di balle di paglia, molto attivi in questo periodo dell’ anno, che si era fermato lì per rifocillarsi, è stato coinvolto dall’ esplosione di risate (un convulso, avrebbe detto Dudù il gagà, personaggio della satira politica semiclandestina del ventennio) a crepapelle che li ha portati vicini allo strafogarsi. La situazione è paragonabile a quella descritta nel villaggio, “a babbo morto . È stata convocata ad horas una riunione dei vertici della Banca Centrale di Russia per decidere cosa fare o almeno tentare di. La domanda nasce spontanea: è possibile che quell’ istitito non sapesse fino a ora niente di quanto stesse montando ormai da più di un anno? Difficile crederlo, con un fuggi fuggi da quel lago che è tracimato anche di medie aziende non solo internazionali ma anche russe. Come se non bastasse, il tentativo temerario e privo di ogni presupposto di corretto vivere e civile agire, di sequestrare e poi nazionalizzare tutto quanto riesca a quella banda di masnadieri al comando di Putin e dei suoi scherani, come classificarlo ? Quindi non fa una piega asserire che, dai tempi dell’ assedio di Troia, la strategia di Vladimir il sanguinario non ha fatto nemmeno mezzo passo avanti. Ieri è stato Ferragosto e come day after per la ripartenza dello Sconcio di Nord Est, fin da oggi non sta mancando proprio niente. Nonostante tutto ciò, da qualche parte si continua a sostenere che Zar Putin sia nel giusto e sarebbe un guaio enorme se mollasse proprio ora. Come dire: lo spettacolo continua e il bello deve ancora venire. Quando sarà arrivato ci sarà da ridere ancora meno che ora. E l’estate, nonostante tutto, talvolta è stupenda e continua e somigliare sempre a un gioco, come cantava Mina nei primi anni ’70. Peccato- o meno male ? -che duri poco.