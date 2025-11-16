Il crucifige (verbale) puo essere tollerato solo se fatto per giusta causa

Le campagne elettorali per l’ elezione dei consiglieri regionali sono vicine al termine e si può fare già un quadro d’insieme di quale sia stata, se c’è stata, un’evoluzione o altro genere di cambiamento nel modo di presentarsi dei candidati, della piazza e, soprattutto, dei leaders di partito a cui gli stessi fanno riferimento, ognuno per il suo.Per dovere di correttezza va rimarcato che gli obiettivi regŕionali non sempre si adattano come si potrebbe immaginare stando al di fuori dell’ agone. Piu chiaramente accade qualcosa a quegli attenti elettori che finiscono per comportarsi come una volta facevano gli iscritti al PCI, per la precisione dai primi anni ’60 in poi. L’analfabetismo, a quei tempi ancora piaga sociale, era un aspetto riscontrabile con molta facilità tra gli iscritti a quel partito. Quando i dirigenti dello stesso aprirono le “scuole di partito”, molto simili e coeve di quelle di sindacato, riscontrarono che la situazione era peggiore di quanto avessero ipotizzato. Fu allora che qualcuno dei capi del partito pensò che fosse cosa buona e giusta che gli “allievi”descritti innanzi, sapessero rispondere sempre e comunque a tono.

Nel caso avessero dovuto salvare la faccia di fronte a compagni che avevano giá fatto qualche passo avanti nella conoscenza delle tematiche che ricorrevano con maggior frequenza, fosse sufficiente che avessero risposto:”non capisco ma mi adeguo”. Ritornando in carreggiata, cioè all’ argomento “elezioni regionali/ divergenze con i programmi nazionali”, sono sulla stessa lunghezza d’onda degli “scolari” appena menzionati. Approsito di scuola, finirà che le urne premieranno chi si sarà comportato come l’alunno del “Maestro” Paolo Villaggio, nel film “io speriamo che me la cavo”. Altro non si può fare, nell’attesa che venga quel giorno. Probabilmente scongiuri non stop, per non avere scrupoli appresso.