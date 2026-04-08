Il culto del sole nell’antico Egitto: all’Orientale un focus tra storia e nuove scoperte

Martedì 14 aprile 2026, alle ore 16.00, la Sala Conferenze di Palazzo Du Mesnil ospiterà l’incontro dal titolo “Il culto solare nell’antico Egitto. Dalle origini all’epoca romana, alla luce delle più recenti ricerche e scoperte”. L’appuntamento è promosso dall’Università di Napoli L’Orientale in collaborazione con il Touring Club Italiano.

L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento su uno degli elementi chiave della civiltà egizia: il culto del sole, fulcro della religione faraonica fin dalle origini e protagonista di trasformazioni rilevanti fino all’età romana.

Ad aprire l’incontro saranno Roberto Tottoli, rettore dell’Università di Napoli L’Orientale, Roberta Giunta, direttrice del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, e Andrea Manzo, docente di Antichità nubiane e Archeologia della Valle del Nilo.

L’introduzione sarà affidata a Antonio Buonajuto, presidente del Comitato Scientifico del Touring Club Italiano, e a Francesco Sirano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Al centro della conferenza un excursus aggiornato sul culto solare nell’antico Egitto, con particolare attenzione alle sue evoluzioni storiche e al ruolo nella costruzione dell’identità religiosa e politica del Paese dei faraoni. Un focus specifico sarà dedicato alla V dinastia (metà del III millennio a.C.), fase di massimo sviluppo della religione solare, segnata dalla costruzione dei primi templi dedicati al sole.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati delle più recenti ricerche archeologiche condotte presso il tempio solare del faraone Nyuserra ad Abu Ghurab, al centro da oltre quindici anni di una missione italiana. Le indagini stanno offrendo nuove prospettive nello studio dell’architettura sacra e della religione egizia.

Tra i relatori, Rosanna Pirelli, associata di Egittologia e Archeologia egiziana all’Università di Napoli L’Orientale, già direttrice del Centro Archeologico dell’Istituto Italiano di Cultura al Cairo e autrice di oltre cento pubblicazioni scientifiche.

Interverrà anche Massimiliano Nuzzolo, associato di Egittologia all’Università di Torino e direttore della missione archeologica italiana presso il tempio solare di Nyuserra, le cui ricerche si concentrano sullo sviluppo della regalità e della religione solare nell’Egitto delle origini.