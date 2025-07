Il Dalai Lama prega con i fedeli alla vigilia del novantesimo compleanno

Un coro di monaci e monache prega per la lunga vita di Tenzin Gyatso

McLeod Ganj (India), 5 lug. (askanews) – Tamburi e corni risuonano in un tempio situato sulla cima di una collina nel nord dell’India, mentre il leader spirituale buddista prega insieme a migliaia di tibetani in esilio alla vigilia del suo 90° compleanno. Un coro di monaci e monache vestiti di rosso ha pregato per la lunga vita di Tenzin Gyatso, che i fedeli considerano la 14 reincarnazione del Dalai Lama. Il Dalai Lama ha dichiarato sabato di sognare di vivere ancora per decenni.”Vivo in India da 15 anni perché sono una seguace di Sua Santità il Dalai Lama, e oggi è una grande benedizione perché stiamo partecipando alla preghiera per la lunga vita di Sua Santità. È il periodo del suo compleanno; domani compie gli anni, 90 anni, e gli auguriamo di vivere più di 113 anni, come dice la profezia” si rallegra Valerie Fesselet, una devota di 57 anni.