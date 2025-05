Il danese Asgreen vince la 14^ tappa, Del Toro resta leader

NOVA GORICA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Kasper Asgreen ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Treviso-Nova Gorica di 195 km. Il danese ha vinto in solitaria con un vantaggio di 16″ su Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) e Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). Isaac del Toro resta in maglia rosa, ma una caduta a 22 km dall’arrivo a causa dell’asfalto bagnato – che ha coinvolto diversi uomini di classifica – ha mescolato le carte per quanto riguarda i distacchi nella generale. Nella parte iniziale Kasper Asgreen (EF Education), Davy Clement (Groupama Fdj), Louis Meintjes (Intermarche Wanty), Mirco Maestri (Polti Visit Malta), Martin Marcellusi (VF Group Bardiani CSF Faizanè) hanno preso il largo, il gruppo ha mantenuto il distacco intorno ai 2 minuti. Nella parte finale della frazione una caduta nelle prime posizioni ha spaccato la corsa, Ciccone è rimasto dolorante a terra, Antonio Tiberi e Juan Ayuso invece perso minuti preziosi dalla maglia rosa: Del Toro, infatti, si è trovato nel gruppo principale insieme ai Visma.

Domani si torna in strada con la quindicesima tappa, la Fiume Veneto – Asiago di 219 km col Monte Grappa a metà percorso che potrebbe creare ulteriori problemi ai big.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).