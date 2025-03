“Il Danno del Dono”: la nuova edizione indaga l’impatto dei social sui disturbi alimentari e l’adolescenza

È dedicata alla “Fluid Society”, all’influenza dei social network sui disturbi della nutrizione e alla transizione del corpo in età adolescenziale l’edizione 2025 del “Danno del Dono”. La rassegna comprende una serie di eventi culturali, tutti incentrati sui diversi aspetti del disagio psicologico e sociale nell’era contemporanea, ponendosi l’obiettivo di realizzare campagne di sensibilizzazione su temi e fenomeni attuali. Gli eventi si svolgeranno tra marzo e aprile tra Bologna e Castel Maggiore, Ravenna, Milano, Roma, Napoli, Cagliari, Lecce, Catania e Catanzaro. Sono previsti incontri di carattere scientifico, conferenze, performance artistiche, proiezioni cinematografiche e momenti musicali. “A distanza di due o tre anni dalla pandemia stiamo raccogliendo dei dati allarmanti”, spiega Francesca Rossi, dirigente psicologa dell’azienda Sant’Orsola e direttrice scientifica de “Il Danno del Dono” e dell’associazione i Dioscuri che mette in guardia sull’uso dei social e dei nuovi media, fautori di modelli di vita e modelli corporei precostituiti, a cui i giovanissimi si ispirano e a cui vogliono aderire ad ogni costo. “I giovani devono essere accompagnati verso una maggiore spontaneità, che viene un po’ a mancare se si vive attraverso uno schermo”, mette in guardia. Per avvicinare i ragazzi “andremo nelle scuole e non parleremo di disturbi alimentari – aggiunge – ma di solitudine, della relazione dei ragazzi con i loro genitori, delle storie dei loro genitori e dei loro desideri e bisogni. Vogliamo cercare di capire come stanno vivendo in questo momento e come guardano al futuro, che è sempre molto oscuro”. Un lavoro “prezioso” che “si intreccia con le attività educative e scolastiche”, sottolinea l’assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, che parla di “nodo del disagio giovanile” da affrontare e cercare di sciogliere. “L’Ausl di Bologna ha voluto essere presente su un tema che è fondamentale – conclude Michele Meschi, direttore sanitario della Ausl di Bologna – Quando si parla di presa in cura della persona si tende a pensare alla terapia, ma serve una presa in carico globale e umanistica. Ce lo insegnavano gli antichi. La salute non è solo l’assenza della malattia ma anche diritto alla felicità e alla realizzazione di se stessi”