A proposito di illusioni non su persone, ma su cose o comportamenti di massa: E’ un’opinione inesatta che nelle società del mondo si constati un declino? Di recente mi sto interessando di aspetti psicologici che, prendono spunto da accadimenti richiamanti uno dei due significati della parola illusione dalla Enciclopedia Treccani, cioè illusione quale speranza vana, opinione inesatta su persone o cose, ecc. Non si creda, ovviamente, che abbia la convinzione che l’”ircocervo” si affacci nella mente solo a tarda età, quando si è colpiti da una sorte di maggior paura di subire tradimenti, né specificamente, le illusioni riguardano solo persone, come, ad esempio, nel caso preso in considerazione nell’articolo-recensione “A tradimento, intervista con Gaetano Panariello” (qui).

Lo spaccato odierno può essere collegato all’esame della sintetica frase esprimente, almeno una curiosità, forse, più opportunamente un’esigenza sociale: Il declino morale è un illusione?

Si può affermare che non ci sono prove che le persone oggi non siano, perbene, gentili, rispettose e affidabili a una volta. Né il contrario, in quanto la maggior parte del genere umano, relativamente a questa categoria di giudizi “colossali” dà un apporto complessivo di indeterminazione, in generale, affermando che il mondo è stato sempre composto da persone in parte per bene, gentili, ecc., e in parte no. Ma grazie all’evoluzione odierna nell’area statistica per cui ci si può chiedere perché non fruire di un’idea affidabile a partire da rilevazioni qualitative, tratta da banche dati per concludere se il decorso del tempo ha assistito a tale declino. “I sondaggi mostrano che le persone, in tutto il mondo, credono da decenni che la morale stia decadendo, ma altri dati contraddicono questa percezione” .

Quindi, ci si può aspettare che i partiti politici, potrebbero cavalcare nei loro programmi elettorali, e non solo in uno o pochi Paesi o aree del mondo, incuneandosi sul fatto che la morale stia decadendo, che è colpa di altri partiti, coalizioni di governi uscenti, e similia, se ciò avviene – e perché non dovrebbero farlo, pur se bisognerà tener conto della distorsione del mantenimento del ricordo non nitido delle situazioni.

Adam Mastroianni è sempre stato infastidito dalle affermazioni aneddotiche secondo cui le persone diventano meno gentili, rispettose e affidabili nel corso del tempo. Così ha fatto un’immersione profonda in queste affermazioni: ha scritto una tesi di dottorato.Ora Mastroianni e un suo collaboratore hanno analizzato i risultati di decenni di sondaggi e altri dati per scoprire che le persone in tutto il mondo hanno percepito un generale declino morale almeno negli ultimi 70 anni. Ma i dati mostrano anche che la valutazione degli individui sulla moralità dei loro contemporanei è rimasta sostanzialmente invariata durante questo periodo. Mastroianni, psicologo della Columbia University di New York, e il suo coautore Daniel Gilbert, psicologo della Harvard University di Cambridge, Massachusetts, concludono che la percezione del declino morale è un’illusione.

I risultati sono stati pubblicati su Nature il 7 giugno (qui)

Decenni di risultati di sondaggi mostrano che le persone in 60 paesi hanno percepito un declino morale generale per almeno gli ultimi 70 anni. Ma la valutazione individuale della moralità dei loro contemporanei è rimasta sostanzialmente invariata.

Così continua la rivista Nature

I ricercatori hanno esaminato anche sondaggi che chiedevano alle persone di riferire sullo stato attuale della propria moralità e di quella dei loro contemporanei. Gli autori hanno scelto sondaggi somministrati almeno due volte, con un intervallo minimo di dieci anni, in modo da poter confrontare le risposte nel tempo. Le domande erano del tipo: “Come giudica lo stato generale dei valori morali in questo Paese oggi?”.Se la moralità fosse effettivamente diminuita nel tempo, ci si aspetterebbe che i partecipanti valutassero i loro coetanei in modo più negativo rispetto a coloro che avevano partecipato allo stesso sondaggio in precedenza. Ma i dati hanno rivelato che le valutazioni dei partecipanti sulla moralità dei loro contemporanei non sono cambiate nel tempo. Per Mastroianni, questo significa che la percezione del declino morale è errata o che “è almeno molto difficile trovare prove che questo declino morale sia avvenuto”.Melissa Wheeler, ricercatrice di etica presso la Swinburne University of Technology di Melbourne, in Australia, ha elogiato la solidità dei dati, notando che includevano “risposte da milioni di punti di dati d’archivio per decenni” e una serie di esperimenti ben alimentati che confermano i risultati” Pessimismo diffusoIl fatto che i residenti statunitensi di ogni tipo percepiscano un calo della moralità ha sorpreso la psicologa Liane Young, responsabile del Morality Lab del Boston College in Massachusetts, che non ha partecipato allo studio. “Il pessimismo sulla natura umana è piuttosto comune quando le persone esprimono giudizi su coloro che non sono dalla loro parte, nella loro squadra. La cosa interessante è che questo pregiudizio sembra essere più pervasivo e non sembra essere radicato nel pregiudizio intergruppi”.Allora perché le persone pensano che ci sia questo decadimento? Gli autori ipotizzano che abbia a che fare con fattori come la memoria distorta; i ricordi negativi tendono a svanire più velocemente di quelli positivi.Secondo Mastroianni, l’illusione del declino morale potrebbe avere importanti conseguenze sociali e persino politiche. Ad esempio, un sondaggio del 2015 citato nel suo articolo ha rilevato che il 76% delle persone negli Stati Uniti concorda sul fatto che “affrontare il crollo morale del Paese” dovrebbe essere un’alta priorità per il loro governo” – un’opinione che potrebbe influenzare le scelte di voto.”La sfida”, sottolinea Wheeler, “consisterà nel far accettare alle persone di avere questa illusione, che è così importante e diffusa”.

La memoria potrebbe essere un fattore nel mantenere l’illusione: i ricordi negativi – quindi anche il “tradimento” a cui si è fatto riferimento all’inizio, “illusione” quale opinione inesatta su persone, tendono a svanire più velocemente di quelli positivi, il che potrebbe aiutare a spiegare perché le persone credono che la moralità passata fosse relativamente alta così come all’inizio di un amicizia o della fruizione di una gentilezza per cui l’altra persona mette meno in conto il tradimento, e la sofferenza che esso comporta