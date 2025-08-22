Il Deepwater Horizon, 15 anni dopo

di Giuliano Velotto Romano



Il 20 aprile 2010, la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, una trivella ultra-profonda di proprietà della BP, esplose drammaticamente nel Golfo del Messico. L’incidente fu causato da un cosiddetto blowout, ovvero un’eruzione incontrollata e ad alta pressione di petrolio greggio e gas naturale dal pozzo, seguita da un incendio che avvolse la piattaforma. L’esplosione causò la morte di 11 membri dell’equipaggio, mentre la struttura affondò 36 ore dopo, lasciando dietro di sé una catastrofe ambientale senza precedenti: migliaia di barili di petrolio fuoriuscivano ogni minuto dal pozzo danneggiato, a una profondità di 1.500 metri. Solo il 15 luglio 2010, dopo 87 giorni, il pozzo fu temporaneamente chiuso, e successivamente sigillato definitivamente il 19 settembre dello stesso anno.

A oggi, il disastro della Deepwater Horizon rimane il più grande sversamento di petrolio in mare aperto della storia degli Stati Uniti e del Golfo del Messico, con 4,1 milioni di barili di greggio dispersi in acqua e oltre 2.000 km di coste contaminate. Secondo il Congressional Research Service, nel rapporto del 2015 intitolato “Deepwater Horizon Oil Spill: Recent Activities and Ongoing Developments”, il costo delle operazioni di bonifica ammontava già a 14 miliardi di dollari.

Questo sversamento non fu rilevante solo per il volume di petrolio disperso, ma anche per la sua distanza dalla costa e la profondità: il petrolio e il gas entrarono in mare a circa 1.500 metri di profondità, distribuendosi tra le acque profonde e la superficie. Circa la metà del petrolio venne a giorno, dove fu: in parte recuperato dalle squadre di emergenza, in parte disperso per evaporazione o biodegradazione naturale. Secondo la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’altra metà (alcune stime indipendenti arrivano al 75%) rimase invece in acque profonde e il suo destino e il tasso di degradazione restano in gran parte sconosciuti o difficili da stimare. Questo aspetto è cruciale: se le immagini più impressionanti della catastrofe ritraevano uccelli e coste ricoperte di petrolio, i danni più duraturi si sono verificati in ambienti invisibili, centinaia di metri sotto la superficie.

La ragione per cui metà del petrolio non raggiunse mai la superficie è legata a un fenomeno chiamato “neve marina”. Si tratta di una pioggia naturale di minuscole particelle organiche — come rifiuti, plancton e microrganismi — che scendono costantemente verso il fondale. Le particelle di petrolio si aggregarono a questa “neve”, trasportando il greggio sul fondo e creando uno strato tossico su vaste aree del fondale marino, ricoprendo coralli, crostacei, molluschi e altre forme di vita, uccidendole lentamente. Data l’estensione dell’area interessata (stime parlano di centinaia di km²), l’unica soluzione rimane attendere che nuovi sedimenti ricoprano lo strato contaminato.

Come ci si poteva aspettare da una catastrofe di questa portata, l’impatto sulla vita è stato immenso. Uno studio del 2021, intitolato “A review of the toxicology of oil in vertebrates: what we have learned following the Deepwater Horizon oil spill”, ha rivelato effetti a lungo termine che vanno dalla cardiotossicità a disfunzioni del sistema immunitario e problemi di locomozione, sia negli esseri umani che nella fauna marina. Le comunità costiere e i soccorritori sono stati i più colpiti, anche a causa dell’esposizione ai fumi generati dagli incendi appiccati volontariamente per bruciare il petrolio in superficie nelle settimane successive al disastro.