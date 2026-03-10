Il delirio, malattia della psiche, spesso colpisce anche chi decide le sorti di uno o più Paesi

Esistono da molto tempo quotidiani locali, pertanto acquistati da un numero ristretto di lettori, che comunque richiamano l’attenzione dei lettori con titoli stampati con caratteri lapidei. Si riferiscono per lo più a fatti di cronaca di limitato o nullo valore reale. Con meraviglia oggi, sui quotidiani di importanza nazionale e diffusi anche oltre confine, è comparsa in prima pagina, con titolo a caratteri cubitali, la summa della dichiarazione del presidente degli USA Trump in relazione allo stato dei combattimenti in Iran. Quella che segue è la sua espressione autentica:”la guerra è quasi alla fine”. Inutile aggiungere che, difronte a una notizia del genere, anche chi avesse bevuto qualche bicchiere in più, avrebbe apostrofato colororitamente il cow boy di Washington, anche se rivolto allo schermo TV. È evidente che il relativo stato di fatto è ben diverso, come testimoniano le riprese video e il relativo commento diffusi in tempo reale o quasi fin dove il segnale radio-tv riesce ad arrivare senza essere criptato da chi, volta per volta, vuole che il contenuto sia visto solo per le parti ritenute “innocue”. Fermo restante che quelle oscurate sono classificate nel range dei comportamenti che, in tempo di pace, sono considerati ordinari. Al punto in cui i conflitti sono arrivati, anche per le reazioni suscitate in settori in qualche modo condizionati dagli stessi, sarebbe un’ illusione fanciullesca credere che tutto tornerà come era prima che iniziasse lo sfacelo alimentato dalle diverse guerre in atto e, soprattutto, in tempo breve. L’invasione dell’ Ucraina, giunta ormai al quarto anno, continua a causare morte e distruzione.

Quindi sarebbe più che opportuno che quanti reggoni le sorti del mondo cominciassero a fare anche un solo passo indietro: farebbero bella figura e eviterebbero lo scherno del resto del mondo, come sta accadendo ora. Ne trarrebbe grande beneficio l’ umanità intera, anche se andrebbe considerato dagli attori solo la conquista del primo gradino di una scala lunga e ripida: la pace nel mondo.