Il Delta Work olandese è sempre più attuale 

di Giuliano Velotto Romano

Quando si parla dei Paesi Bassi, i campi di tulipani e i pittoreschi mulini a vento sono solitamente le prime cose che vengono in mente. Tuttavia, non spesso si sente menzionare il Delta Work, il progetto da 7 miliardi di dollari costituito da un sistema di dighe anti alluvione che il Paese ha costruito per proteggersi dalle inondazioni marine e che, con l’innalzamento del livello del mare e i pattern meteorologici sempre più erratici, sta divenendo sempre più importante.

Oggi l’Europa sta vivendo inverni sempre più piovosi, estati più secche e picchi di precipitazioni più intensi, e i Paesi Bassi sono particolarmente vulnerabili. Qual è lo stato attuale del Delta Work? Gli ultimi anni hanno fornito un assaggio del nuovo clima anche nei Paesi Bassi, che hanno sperimentato sia estreme carenze che eccessi d’acqua. Il Paese deve iniziare a gestire queste criticità implementando una gestione delle risorse idriche per combattere la salinizzazione, la carenza di acqua dolce e l’eccesso di acqua.

Il progetto è gestito dalla Commissione Delta, istituita dal governo olandese nel 2007, che ha costantemente aggiornato le raccomandazioni e le missioni del progetto per affrontare l’evoluzione dei pattern meteorologici. La commissione per il 2025 e oltre ha suggerito una serie di azioni che il progetto deve intraprendere, due delle quali sono di particolare interesse perché affrontano problemi che viviamo in Italia ormai con regolarità e che andrebbero replicati nel Bel Paese: in primo luogo il progetto deve iniziare tenere conto dei fenomeni meteorologici estremi relativamente rari all’epoca della sua costruzione. In secondo luogo, creare più spazio per immagazzinare l’eccesso delle acque pluviali, con una migliore pianificazione degli spazi e uso del territorio per permettere all’acqua di percolare nel terreno e essere poi captata in un secondo momento dai pozzi durante i periodi secchi. Quest’ultimo punto è di interessante per noi in Italia, dove la cementificazione selvaggia impedisce all’acqua di essere assorbita dal terreno e dove andrebbe poi a ricaricare le falde acquifere, lasciandola invece defluire nel mare.

Azzerare il rischio di disastri è impossibile. Per questo motivo la Commissione Delta ha pionieristicamente sviluppato un quadro concettuale da utilizzare come norma per gli investimenti nelle difese contro le inondazioni, chiamato “Delta Norm”. Questo quadro segue una lunga lista di principi, come l’uso di dati statistici e simulazioni per calcolare la probabilità di inondazioni, il costo dei danni, o addirittura assegnare un “costo” alla vita umana (nel 2008 era di 2,2 milioni di euro per persona). Tutti questi fattori valutano dove il rischio è più o meno accettabile e dove e quando investire denaro, arrivando a sancirli nella “Legge Delta” che obbliga il Governo Olandese a mantenere i rischi catastrofici al di sotto di certi limiti.

Ad oggi il progetto prevede di avere un livello “standard” di protezione per il 100% del territorio nel 2050. Per fare un confronto, nel 2020 circa l’80% del territorio aveva un livello di protezione definito di “base”, con un aumento del 2% entro il 2029.

Quanto costerà? Le misure del Programma Delta dovrebbero costare un totale di circa 41 miliardi tra il 2015 e il 2050, con l’attuale intervallo di +/-9 miliardi, dando un’idea di quanti investimenti richiedano infrastrutture resilienti agli attuali cambiamenti climatici.