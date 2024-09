Ildenaro.it ha una nuova app

Consentire in ogni momento della giornata una lettura più rapida ed efficace dei contenuti; aggiornare in tempo reale l’utente, grazie a una grafica diretta ed essenziale, sulle ultime notizie che riguardano il mondo delle imprese e delle professioni, delle associazioni e dei mercati, della politica e degli incentivi; aiutare il lettore a tenersi sempre informato – grazie uno strumento di lavoro agile e personalizzabile – sulle innovazioni in corso nella società, nella scienza e nell’economia: sono questi gli obiettivi della nuova app de ildenaro.it progettata in versione iOS ed Android da Netlogica affinché i lettori possano orientarsi in modo più semplice e rapido all’interno del vasto patrimonio di contenuti del sito.

Le principali caratteristiche tecniche

Le notizie sono organizzate in modo da mostrare sempre le ultime 20 – 30 per ogni categoria, ordinate cronologicamente a partire dalla più recente.

Per consentire un rapido caricamento di ogni sezione, di ogni articolo viene mostrato soltanto il testo introduttivo, lasciando al lettore la scelta di caricare l’articolo completo.

Le immagini vengono richieste solo se inquadrate nel display (tecnica di lazy loading) in modo da velocizzare ulteriormente la consultazione e non utilizzare in modo poco efficiente la connettività del dispositivo del lettore.

Qualora vi sia un articolo di particolare interesse per il lettore, questi potrà salvarlo nell’archivio inverno, accessibile dalla voce “Archivio” del menù priincipale della app, per ritrovarlo rapidamente e consultarlo eventualmente anche offline.

E’ possibile condividere i contenuti inviando ai propri contatti, ad es. Whatsapp o social network, un articolo oppure tramite email.

Un motore di ricerca interno per sezione e parola chiave consente di filtrare le notizie di principale interesse.

E’ inoltre possibile sempre accedere alle ultime 10 Newsletter con il riepilogo delle principali notizie di ogni giorno.

Privacy e trasparenza

La privacy dei nostri lettori è molto importante per noi. La nostra app non raccoglie né memorizza dati personali. Per consentirci di mantenere la gratuità del servizio di notizie che offriamo, utilizziamo il sistema di advertising AdMob per mostrare annunci pubblicitari. Tali annunci potranno essere “personalizzati”, qualora l’utente ne dia esplicito consenso, oppure “generici” in caso contrario. L’informativa privacy sulla app è sempre aggiornata ed invitiamo a prenderne visione. Per consentire all’utente di leggere serenamente i nostri contenuti, abbiamo scelto di mostrare l’annuncio pubblicitario solo all’apertura di una sezione e non quindi con una periodicità che avrebbe potuto rendere poco gradevole la fruizione dei contenuti.

STORE

iOS

Apple Store: https://apps.apple.com/app/id6648780651

Android

Google Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ildenaro.news&hl=it