Il denaro sterco del diavolo o “misura” di tutte le cose?

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 15 agosto all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Perdurano, nell’opinione pubblica, impressione e sconcerto per l’inimmaginabile “uscita” di Piero Fassino che, all’improvviso, balza in piedi durante i lavori della Camera, sventola la busta paga di 4mila700 euro mensili e, rivolto agli anti-casta, sfoga il suo risentimento quasi urlando: ”Ma quali stipendi d’oro, ecco quanto io prendo…”.Occhi dei parlamentari che si incrociano di banco in banco, interrogativi che non c’è bisogno di parole: chiodo solare nel bel mezzo dell’anticiclone africano (si chiami Nerone o Circe), scatto impulsivo o cedimento del sistema neurologico? E può significare qualcosa anche l’essere, il deputato diessino, una figura così longilinea:quasi 2 metri d’altezza e appena 66 chili di peso?

RETROMARCIA “ROVINOSA”. Appena cessa il sotterraneo mormorio di Montecitorio, qualcuno degli “amati colleghi” fa notare, a Fassino, che allo stipendio base vanno aggiunte tutte le altre voci. Si comincia con 3610 euro del Fondo per l’attività parlamentare, ma lui sùbito: ”Per quel che mi riguarda, li utilizzo per i compensi ai miei collaboratori”. C’è la diaria da 3.500 (“ma io la devolvo al mio partito, il Pd”). E i 1000 euro forfettizzati? (“quelli servono per insorgenze varie”). Crollo verticale, almeno in apparenza, per un parlamentare di 7 legislature, 2 volte ministro (Commercio Estero e Giustizia), Sindaco di Torino, Segretario nazionale dei Ds. Mentre rimbalzano le cifre, qualcuno ricorda Totò che avrebbe puntualizzato: “Sì, ma è la somma che fa il totale!”. La Schlein prende le distanze (“Fassino ha parlato a titolo personale”). La vicenda diventa irridente ironia. Su Internet un referendum chiede ai lettori-navigatori come aiuterebbero il “povero parlamentare”. Risposte più cliccate: con un bel pacco di pastasciutta, con una caritativa raccolta di fondi…

SUBITO SI RICOMINCIA. La vicenda Fassino è solo un momento di smarrimento, un semplice incidente di percorso nei lavori camerali. Confermati rapidamente i vitalizi per gli ex, nuovo aumento stipendiale di 500 euro per ogni eletto, trattamento economico equiparato a quello dei senatori che, fra indennità e rimborsi, arrivano a 14.330 netti mensili. Da molti anni la politica non ha scrupoli né di coscienza, né etico-morali. Immutabile, nel tempo, il proverbio che attiene ai soldi “pochi, maledetti e subito”. Per quanto riguarda i tempi odierni, i “pochi” di allora sono diventati “molti” e anche “troppi”. Purtroppo vale sempre il pensiero di Giuseppe Giusti (1809-1850): ”Un gran proverbio\caro al Potere\dice che l’essere\sta nell’avere”. In sostanza, per i politici dell’era nostra, il denaro non è affatto lo sterco del diavolo.

DEBITO “SOVRANO”. Quello del nostro Paese è salito a 2.817 miliardi. La “casta politica”, dal Parlamento scendendo “per li rami”, non bada a spese e si “indora” sempre più mentre l’esposizione per ogni nucleo familiare arriva a 23 mila euro. Il sistema bancario aumenta i tassi di interesse e accumula 2 miliardi di extra profitti. Per la società del Ponte sullo Stretto “salta” il tetto dei 240 mila euro l’anno e non viene posto alcun limite. Sindacati e Governo non riescono ad accordarsi sul salario minimo per ogni lavoratore: uno scandalo se dovesse passare, per ogni ora, da 7 a 9 euro lordi? Nelle mani del Cnel (presieduto da Renato Brunetta redivivo) la patata “bollente”.

LA CHIESA TRA DUE FUOCHI. Dall’altare al demonio. Nel vangelo di Matteo si legge, detto da Gesù, che non si possono servire due “padroni”. Per san Basilio Magno, vissuto dal 330 al 370, la scelta della Chiesa cristiana resta categorica. I beni patrimoniali del Vaticano superano oggi, nel mondo, i 2 mila miliardi. Un certo adeguamento ai tempi è stato inevitabile. Per il cardinale George Pell, prefetto per l’economia della Santa Sede, si deve controllare come il denaro è gestito e utilizzato, con “l’obbligo morale” di conseguire livelli appropriati di “ritorno finanziario”. In sostanza, il bene e il male non stanno nel denaro, ma nell’uso solidale e vangelizzante che se ne fa.

L’ESEMPIO DELLA CARITAS. Nasce nel 1971 per volontà di Paolo VI dopo il Concilio Vaticano II (in cui la Chiesa aveva “interrogato se stessa”). Si dirama nel mondo con 162 organizzazioni come sostegno alla quotidianità nelle parti di più acuta, umana sofferenza.Ma anche per formare una coscienza di autodeterminazione religiosa e civile insieme.