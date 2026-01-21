Il digiuno su misura, la regola delle tre “Q”: all’Istituto Pontano si presenta il libro di Annamaria Colao

Giovedì 23 gennaio alle ore 18, presso l’Istituto G. Pontano (Corso Vittorio Emanuele 581, Napoli), Annamaria Colao, professore ordinario dell’Università di Napoli Federico II, cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università Federico II di Napoli e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, presenterà il suo nuovo libro “Il digiuno su misura” (ed. Sonzogno). Con l’autrice dialogherà il notaio Dino Falconio, presidente dell’Associazione Ex Alunni del Pontano. L’incontro sarà introdotto dal *presidente dell’Istituto G. Pontano, Pasquale Antonio “Cicci” Serra, che porterà il saluto di benvenuto agli ospiti.

Il digiuno – si legge nella scheda del libro – è come un silenzio nelle vite disordinate della nostra epoca: uno stop che mette pace nel caos e rigenera. È un metodo potente, capace di influenzare non solo il peso, ma anche la salute generale, il ritmo del sonno, la fertilità, la gestione dello stress e il tono dell’umore. Ma il digiuno non può essere uguale per tutti.

L’endocrinologa Annamaria Colao, tra gli scienziati italiani più citati per numero di pubblicazioni, affronta il tema da una prospettiva individuale. Esiste solo il digiuno su misura, spiega, che deve adattarsi a chi siamo, ai nostri ritmi e ai nostri bisogni. Per questo l’autrice propone una carrellata di schemi pratici e protocolli medici, promossi dagli studi scientifici e sperimentati sui suoi pazienti.

In un periodo in cui il digiuno è diventato una moda, Colao offre una chiave scientifica per capire come ottenere, in base all’età, al cronotipo e alla fase della vita che si attraversa, miglioramenti metabolici concreti: dalla riduzione della circonferenza addominale al controllo di glicemia e colesterolo. Basandosi sui principi della crononutrizione, il libro fornisce una bussola chiara per orientarsi nell’alimentazione quotidiana: la regola delle tre Q — Quando mangiare, Quale cibo, Quanto.