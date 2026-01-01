Il discorso del Presidente non è un film

Saper divincolarsi da impedimenti materiali e non, è possibile ancora di questi tempi, anche se non é alla portata di molti tra i personaggi che contano. Ieri sera il Presidente della Repubblica Italiana ha formulato, a chi era davanti alla tv e non, gli auguri per un buon 2026. Lo ha fatto mentre pronunciava il tradizionale messaggio di fine anno che, fino alla penultima edizione, quella dello scorso anno, si limitava a raccontare una sorta di riassunto dei fatti salienti accaduti nel corso dell’anno che stava andando via dal Paese e a accennare la bozza del programma di quanto il governo intende realizzare entro il 31 dicembre prossimo venturo. Si sa che non è difficile lasciare che il cervello possa fare salti mortali, di sua iniziativa e, senza rete, talvolta anche al limite del credibile. Ieri sera il Presidente ha dato prova che, unendo conoscenza e esperienza,quando sono reperibili nel contesto, si può riuscire a riportare correttamente, con l’ equilibrio necessario, i fatti tragici che stanno avvenendo anche a un tiro di schioppo dall’ Italia. Il commento più probabile che può venire fuori è che il Primo Cittadino del Paese è all’undicesima edizione dell’appuntamento di fine anno con i suoi concittadini, quindi più che rodato. È senz’altro così, ma non basta a dare una rappresentazione completa della capacità di formulare una prolusione equilibrata come quella di ieri sera. Basti solo pensare ai richiami all’ operato di Leone XIV, soprattutto per quanto riguarda il ristabilimento della pace dove ora non c’è. Gli argomenti problematici che riguardano direttamente il Paese sono stati affrontati senza alcuna indulgenza e il finale non è stato edulcorato se non di quel poco che serve per non abbattersi ancora di più. I moniti e gli inviti a non demordere sono stati se non del tutto perentori, comunque affiancati da espressioni di rinforzo. Oggi è il primo giorno dell’anno e l’incendio in Svizzera non lo ha certo benedetto. C’è tempo per recuperare, è vero, ma il vecchio adagio contadino avverte che comunque è bene evitare ogni forma di inutile attesa. Anche Mattarella, seppure in forma indiretta, ha raccomandato tale comportamento.