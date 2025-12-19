Il Distretto Rotay 2101 della Campania premiato dal Ministero

Il Distretto Rotary 2101della Campania è stato premiato dal Ministero della Cultura Italiana per il progetto del Restauro degli organi gemelli nel Complesso di San Gregorio Armeno a Napoli avviato nell’anno rotariano 2022-23 fortemente voluto dal professore Alessandro Castagnaro e partecipato da tutti i rotariani del distretto e da sponsor esterni. Il Ministero ha premiato solo tre progetti in Italia per l’Arts Bonus e quello del Rotary campano è stato molto apprezzato per aver ridato il suono a due organi del Settecento che non sono operativi da oltre un secolo. Il premio è stato ritirato da Castagnaro, su delega dell’attuale Governatore rotariano architetto Angelo Di Rienzo e dalla Soprintendenza di Napoli che ha eseguito la procedura e la direzione dei lavori.