Il dj newyorkese Danny Krivit inaugura la nuova stagione dell’Hype Discoteca

Sarà Danny Krivit, uno dei maggiori esponenti dell’House Music “made in Usa”, ad inaugurare sabato 26 ottobre, a partire dalle 23, la nuova stagione dell’Hype Discoteca di Castel Volturno (Caserta). Un appuntamento assolutamente da non perdere con l’iconico dj, mixer e producer newyorkese, figura chiave nella storia della vita notturna della “Grande mela”, che da oltre 50 anni movimenta i più interessanti dancefloor del globo: dal Sudamerica all’Europa passando per il Giappone.

D’altronde, la musica, sin da piccolo, è sempre stata una delle sue più grandi passioni. E non poteva essere altrimenti, grazie alla mamma, affermata cantante jazz e al papà, manager del leggendario Chet Baker, prima di aprire The Ninth Circle, locale alla moda nel cuore del Village, in cui Danny ha avuto modo di conoscere personaggi del calibro di John Lennon, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Charlie Mingus. Incontri importanti, che hanno inevitabilmente “influenzato” la sua carriera da dj professionista iniziata nel lontano 1971 e che continua a crescere senza soste. Gran collezionista di dischi in vinile (ne possiede oltre 80.000), definito “Re del re-edit” sin dai primi anni Ottanta, attualmente, il nome di Krivit, in veste di producer, editor e mixer, spicca tra i crediti di più di 1.000 tracce.

Sabato, ad alternarsi con lui alla console dell’Hype, locale innovativo concepito come un immenso teatro ispirato alla Natura, ci saranno i dj Antonio Pica e Paolo Generale aka JG Bros. Sarà la prima di una lunga serie di serate indimenticabili, il cui intento è quello di riportare la nightlife e l’House Music al successo degli albori.

