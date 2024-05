Il docente federiciano Giovanni Covone vince il Premio Asimov

“Altre terre. Viaggio alla scoperta di pianeti extrasolari” di Giovanni Covone, edito da HarperCollins, è il libro che quest’anno si è aggiudicato il Premio Asimov, premio per l’editoria scientifica promosso dall’Infn-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il titolo del libro vincitore – informa l’Infn – è stato annunciato il 9 maggio durante un evento dedicato in Sala Azzurra al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove l’autore Giovanni Covone ha incontrato alcuni tra gli studenti e le studentesse giurati del Premio. Giunto alla IX edizione, quest’anno il progetto ha visto più di 13.000 studenti e studentesse da 333 scuole di tutta Italia partecipare nel ruolo di giurati e giurate. “Altre Terre” di Giovanni Covone, professore del’Università degli Studi di Napoli Federico II e ricercatore Infn e Inaf, è risultato il libro più apprezzato dagli studenti e dalle studentesse che hanno letto, recensito e votato i libri in finale. Proprio in base alle recensioni anche le studentesse e gli studenti vengono valutati e premiati a loro volta durante le cerimonie regionali che si svolgono nelle settimane precedenti l’annuncio. Le cerimonie regionali si sono concluse il 4 maggio, con la premiazione degli studenti e delle studentesse abruzzesi. Durante l’evento presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, si è festeggiata anche la conclusione dell’edizione 2024 del Premio Asimov Junior, che quest’anno ha coinvolto 10 scuole medie da Abruzzo, Campania e Molise, le cui studentesse e i cui studenti hanno votato come vincitore “Perché studiare chimica (non) è difficile” (Mondadori) del chimico e scrittore Marco Malvaldi, presente alla cerimonia di Pescara.