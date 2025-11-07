Il dolore cronico, sabato 8 novembre Open Day gratuito

Il dolore cronico: è il tema dell’Open Day gratuito in programma sabato 8 novembre a partire dalle 9.00 al centro di fisioterapia riabilitativa in via Sedivola 6 a Torre del Greco (Napoli). Una giornata dedicata a chi convive ogni giorno con il dolore cronico e desidera ritrovare il benessere e la libertà di movimento. L’iniziativa è promossa dall’associazione Oltre il Cuore e dall’Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli. Chiunque lo desideri, durante l’Open Day potrà incontrare specialisti del dolore e ricevere una valutazione gratuita – spiegano i promotori – confrontarsi con un team multidisciplinare in grado di individuare la causa del dolore che proporranno un percorso terapeutico su misura. Le problematiche riguardano: dolori articolari, muscolari e neuropatici, lombalgia, cervicalgia, sciatalgia. Artrosi, fibromialgia, nevralgie, dolore post operatorio o post traumatico, nevralgie del trigemino, dolore oncologico. In sede sarà possibile ricevere consulenze personalizzate e conoscere tecniche innovative per il trattamento del dolore cronico. Interverranno: il professor Pasquale Buonanno (terapia antalgica e anestesiologia), il dottor Andrea Uriel de Siena e le dottoresse Serena Nappi e Dalila Mancino.