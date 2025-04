Il dolore del presidente dell’ACI Napoli Antonio Coppola per la scomparsa del magistrato Vincenzo Galgano

“La scomparsa del caro Vincenzo Galgano è una grave perdita non solo per la magistratura ma per l’intera società”. Così commenta a caldo il presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, la dipartita del togato napoletano, storico componente della Commissione giuridica dell’ACI partenopeo. “Un uomo di altissima levatura morale, culturale e professionale che ha dato lustro alla nostra città, ricoprendo brillantemente le più alte cariche dell’ordinamento giudiziario. Un signore d’altri tempi, oltre che amico personale, che non ha mai mancato di dare il suo autorevole e costante contributo di idee ai lavori della nostra Commissione giuridica con preziose argomentazioni e suggestive proposte. Siamo onorati e orgogliosi di averlo avuto per tanto tempo nella famiglia ACI, il suo stile e la sua lezione resteranno per noi un indissolubile e stimolante punto di riferimento”.