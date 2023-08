Il dono dell’estate: la leggerezza dell’essenziale

Via le scarpe stringate, via i jeans aderenti, via il trucco, via le maxi-bag… Via tutto ciò che costringe e stringe. In estate regna la leggerezza sia esteriore che interiore.

Orbene, a proposito di leggerezza: quanta di questa sensazione di leggiadria possiamo portare con noi nei prossimi mesi invernali?

Tanta, a cominciare dalla semplicità e dalla semplificazione. Metodo di sottrazione che porta alla riscoperta dell’autenticità ed alla leggerezza, per l’appunto, dell’anima e del corpo.

Un vero e proprio dono dell’estate, quando le alte temperature azzoppano la voglia di aggiungere pezzi al guardaroba.. e, quindi, addio a quel foulard in più come pure alla cintura alta, al fondotinta iper-coprente, alla serie di bracciali coordinati con il tailleur ecc…

Per chi va al mare, poi, la leggerezza in fatto di abbigliamento diventa la regola aurea sia per non sudare sia per non risultare fuori luogo in un ambiente dove la libertà è la “materia” prima per sentirsi a posto.

E, forse, a pensarci bene, non c’è luogo migliore proprio del mare per capire quanto, durante tutto l’anno, siamo pronti a ricoprici sotto strati e strati di indumenti ed anche a “caricarci” addosso grammi e grammi di accessori (monili+occhiali+borsa+sciarpe ecc…) per rendere la nostra personalità (?) o, meglio, la nostra persona (o solo l’aspetto esteriore di essa) più attraente, più sicura di sè, più glamour, più al passo dei tempi.

Ma, poi, siamo davvero convinti che sia proprio così?

Non sempre, anzi.

Ed ecco, dunque, il dono dell’estate: alleggerirci di tutto l’eccessivo, il superfluo, l’extra… per ridurre e sintetizzare tutto alla radice della nostra vera essenza.

Una palestra di riflessione su chi siamo, come siamo, come vorremmo davvero essere e/o sembrare senza snaturarci con maschere. Un inno all’impalpabile ed all’essenziale che, in estate, in special modo in riva al mare, esprime tutta la sua ragion d’essere.

Del resto, basta pensare a quanto un semplice costume (fatto di pochi centimetri di stoffa) sia sufficiente per coprirci/vestirci/esaltare il nostro corpo (scegliete voi la formula ideale) bastando, dunque, per contenerci, farci apparire, renderci visibili all’altro e farci sentire “vestiti”.

Un’essenzialità che si propone anche per chi resta città, dove è necessario togliere tutto ciò che è superfluo per “combattere” la canicola estiva che, spesso (come quest’anno), supera i 40 gradi!

Ed allora: poco trucco (zero sarebbe ancora meglio) e profumi alcol-free per via dei raggi solari, via le scarpe “pesanti”, via le cravatte, via tutto ciò che non è consono con il calore e con la libertà di muoverci e di farci sentire liberi.

Ovviamente, stiamo parlando di ritmi vacanzieri (e non lavorativi) quando il vero bagaglio a mano dovrebbe esser fatto di poco o nulla. Un vero lusso dall’impareggiabile appagamento interiore.

Una sensazione quasi miracolosa visto i tempi attuali dove i dettami della moda sono (quasi) imperanti.

Ancora una volta, ecco: il significato ed il valore del poco o (quasi) nulla.

Portare con sé solo: abiti comodi, larghi, spesso inusuali per la città, tessuti fluidi, leggeri (come cotone, sete e lino), piccole mini-bag e basta. Lo stesso vale per gli uomini: camicie portate aperte (anche senza pettorali scolpiti e “tartarughe” a vista), pantaloncini corti a go-go, zero cravatte e bretelle…: la comodità e, per l’ennesima volta, la leggerezza come faro guida a scandire le varie ore delle giornate estive.

Far emergere noi e non ciò che indossiamo. Almeno, in vacanza.

Certo, al rientro, non si può riportare tutto di sana pianta nell’abbigliamento di lavoro o da città, ma serbare nel cuore la voglia e la volontà di sentirsi più freschi e leggeri (almeno, nell’animo) è una sensazione che dovremmo conservare e ricercare 365 giorni all’anno, dall’inverno all’estate e viceversa. Una matematica del vestirsi che fa del segno meno una regola di vita perseguendo solo l’autenticità. Una formula semplice da applicare sin dal mattino, quando apriamo l’armadio per vestirci ed anche quando entriamo in un negozio e siamo tentati dal voler comprare l’ennesimo paio di scarpe o un’altra camicia/maglione/vestito.

Anzi, prima di ogni acquisto, bisognerebbe sempre chiedersi: ci piace davvero quel modello? Abbiamo realmente bisogno di quell’altro paio di t-shirt? Un metodo un pò duro da mettere in pratica per chi ama la moda ma è sicuro che, alla fine, scartando e riducendo, porta veramente a farci comprendere i nostri bisogni, a mettere in luce il nostro vero stile ed anche a farci rendere conto di tante cose (ad ognuno la sua).

Ecco, quindi, il dono dell’estate: la leggerezza dell’essenziale. Un regalo utile da custodire e mettere in pratica tutto l’anno.