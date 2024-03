Il dopoguerra in Ucraina, le proposte italiane fanno breccia nel G7

L’ ennesima conferma, semmai se ne fosse avvertita la mancanza, che gli italiani rendano al meglio quando sono impegnati fuori dai confini patri, non si è fatta attendere. L’altro ieri, a San Paolo del Brasile, il politico tecnico Ministro per l’Economia Giancarlo Giorgetti, ha presieduto, come di competenza, il G7 in sessione finanziaria nell”ambito del G20. La presidenza degli stessi per quest’anno spetta all’Italia. Per l’occasione è stato accompagnato da Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia. Per quel Tecnico non è necessario aggiungere altre qualifiche in quanto è illuminato da luce propria. Il focus di quella seduta è stato una visione prospettica del dopo “operazione speciale in Ucraina”. È così che il Jocker che comanda dal Cremlino continua a definire la devastazione che sta attuando nei confronti di quel paese, collaborato da una corte di “uomini che ridono” , di tutt’altro genere di quelli illustrati da Victor Hugo nel suo romanzo omonimo. Con la convinzione che ormai l’uscita dal baratro di Kyiv e il suo ritorno graduale alla normale vivibilità costeranno una cifra che al momento è indeterminabile, anche solo a spanne. C’è da iniziare a valutare da dove prendere il via per approntare fin d’ora, almeno in parte, le risorse che saranno necessarie allo scopo. Il Ministro e il Grand Comis italiani hanno illustrato il loro punto di vista che, come ipotesi, ha trovato il consenso di larga massima degli altri presenti. Consisterebbe, questo il principio che la sostiene, nel trasformare e veicolare denari e asset di volta in volta congelati in seguito alle sanzioni comminate dall’ Occidente nei confronti di Kyiv. Alcune osservazioni sulla proseguibilità di un’operazione del genere sono venute fuori. Solo per citarne una, quella proveniente dal rappresentante francese, legata più che altro a una verifica puntuale alla luce del diritto internazionale della effettiva fattibilità secondo quanto previsto dal diritto internazionale. C’è da aggiungere che l’Italia, a quel summit, insieme alle altre nazioni della UE, ha ricevuto il plauso del Governo degli USA per il tramite della Segretaria al Tesoro Janet Allen. Lo stesso è stato motivato da quanto la UE si è impegnata a destinare nei prossimi quattro anni alle casse di Kyiv, in totale 50 miliardi di euro. Fin qui come da copione, mentre il proseguo della discussione ha concesso al Governatore Panetta di allargare a tutto campo l’osservazione sugli altri aspetti negativi causati dai conflitti in corso, in modo particolare quelli economici che affliggono gran parte dell’Occidente. Per quello tra Russia e Ucraina sono stati già impiegati fiumi di inchiostro. Non così per quanto sta accadendo e probabilmente accadrà ancora per un certo tempo, sul fronte mediorientale. Panetta ha fatto rilevare che il disordine che si é creato e, con buona probabilità continuerà a aumentare in quelle zone, ha reso quasi inutilizzabili le rotte delle navi commerciali che navigano nel Mar Rosso. Di conseguenza tutti i costi legati alla loro percorribilità seguono la stessa sorte. È perciò che le quotazioni delle spese di trasporto via mare sono arrivate alle stelle. L’ osservazione di Panetta è stata realistica e allo stesso tempo cogente: alla fine del conflitto, se e quando avverrà, che si è esteso a macchia d’olio dopo i fatti del 7 ottobre scorso in Israele, come si potrà provare a procedere per ricucire i rapporti commerciali alterati quasi ovunque. È un argomento che, allo stato, non é al centro dell’attenzione, anche di quanti sono interessati direttamente dal problema. Non é per disattenzione o per sottovalutazione dei fatti, malauguratamente dipende dal fatto che altre situazioni di portata vitale tormentano allo stato buona parte dell’ umanità. Ritorna di conseguenza alla mente il vecchio detto contadino: “chi prepara per tempo quanto occorre in cucina, mangia all’ora stabilita”.È difficile non essere d’accordo sulla validità della stessa.