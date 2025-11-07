Il dott. Sergio Marlino ha raccontato, al Bright Talents 2025, la sua esperienza nel trattamento per la correzione delle asimmetrie mammarie

Il dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, è stato tra i partecipanti al “Bright Talents 2025”, evento internazionale di chirurgia della mammella che si è svolto in Sardegna dal 22 al 26 ottobre 2025. L’incontro formativo, che riunisce giovani talenti da tutta Europa e offre una formazione di altissimo livello, è stato organizzato da Polytech, azienda tedesca leader mondiale nella produzione di protesi ed espansori mammari e di protesi corporee, con sede a Dieburg, in Germania. L’evento, articolato in cinque giornate, ha combinato formazione d’eccellenza, workshop e masterclass, offrendo ai partecipanti la possibilità di lavorare a stretto contatto con docenti di spicco del panorama internazionale, tra cui il professor Moustapha Hamdi, Patrick Mallucci e Roy de Vita. Un percorso pensato per aiutare i giovani chirurghi a crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come comunicatori, educatori e futuri trainer del settore.

Questa edizione ha trattato contenuti clinici avanzati, formazione alla public speaking e ha posto un focus particolare su come le tecnologie emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale, possano influenzare la prossima era della chirurgia estetica.

Durante l’evento, il dottor Sergio Marlino, uno dei partecipanti selezionati, ha avuto l’opportunità di raccontare la propria esperienza nel trattamento per la correzione delle asimmetrie mammarie, di fronte a esperti di fama mondiale. Ha evidenziato come le asimmetrie mammarie rappresentino una sfida sul piano chirurgico e come l’impiego di protesi con volumi e proiezioni differenti permetta di compensare queste asimmetrie e creare un risultato armonioso, che rispetti le proporzioni del corpo e i desideri della paziente.

Un altro momento di rilievo dell’incontro è stato la presentazione di “Brilliance”, la nuova protesi mammaria di Polytech basata sulla tecnologia B-Lite. Caratterizzata da maggiore morbidezza e innovazione tecnologica, Brilliance è stata progettata per ottimizzare la precisione chirurgica e migliorare i risultati estetici. L’obiettivo è garantire un seno dall’aspetto naturale e un comfort superiore grazie alla particolare leggerezza della protesi.

Questa esperienza ha rappresentato per il dottor Marlino un’occasione per confrontarsi con colleghi e mentori di fama mondiale, all’interno di un contesto dove la formazione si intreccia con la condivisione. Un ambiente stimolante che favorisce non solo l’aggiornamento delle competenze cliniche, ma anche lo scambio di esperienze e visioni differenti sulla pratica chirurgica.