Il dott. Sergio Marlino porta la sua esperienza sul rinofiller all’IWCM 2025

Il dott. Sergio Marlino, specialista in chirurgia plastica ed estetica, ha portato la sua esperienza nel rinofiller all’IWCM 2025 (ICAMP World Congress Milan), uno dei più prestigiosi congressi internazionali di medicina estetica e chirurgia plastica, dove è stato selezionato per una dimostrazione pratica dal vivo. L’evento, tenutosi presso l’UNAHotels Expo Fiera Milano sotto la presidenza del dott. Franco Vercesi e la direzione del CEO Renato Mazza, ha visto il dott. Marlino partecipare a una delle sessioni “live injection”, format distintivo del congresso che permette ai partecipanti di osservare direttamente l’applicazione di tecniche avanzate. Durante questa dimostrazione, il dott. Marlino ha illustrato il proprio approccio tecnico e metodologico eseguendo un trattamento di rinofiller con tecnica ad ago, correggendo il profilo nasale di una paziente sotto gli occhi di colleghi e specialisti presenti.

La partecipazione come relatore a questo congresso rappresenta un importante riconoscimento della competenza e dell’esperienza del dott. Marlino nel campo dei trattamenti iniettivi del naso, una procedura che richiede non solo abilità tecnica ma anche una profonda conoscenza anatomica e un approccio personalizzato per ogni paziente. Il suo ruolo si inserisce anche nell’ambito del Master ICAMP dedicato alla medicina estetica, di cui il dott. Marlino è docente, rafforzando il legame tra l’attività congressuale e la formazione specialistica di nuove generazioni di professionisti.

L’edizione 2025 del congresso è stata segnata anche da un momento di profonda commozione dedicato alla memoria della dott.ssa Maria Albini, figura di riferimento nel settore alla quale il dott. Marlino era legato da un rapporto di sincera amicizia e stima professionale. “La dottoressa Albini è stata la prima ad avere fiducia in me e nelle mie capacità, sostenendomi fin dagli inizi del mio percorso professionale. Il suo incoraggiamento e la sua guida sono stati fondamentali per la mia crescita come chirurgo. Portare avanti il suo insegnamento e la sua passione per la medicina estetica è per me un impegno che sento profondamente“, ha dichiarato il dott. Marlino.

L’IWCM 2025 rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e attesi per la comunità internazionale della medicina estetica, chirurgia plastica e dermato-cosmetologia. Il congresso, che si è svolto dal 27 al 29 novembre 2025, ha offerto un percorso scientifico articolato e completo, costruito su tre pilastri fondamentali: pratica dal vivo, approfondimento clinico e confronto multidisciplinare. Il format del congresso, con le sue sessioni intensive di apprendimento e gli eventi “live injection”, ha permesso ai partecipanti di osservare direttamente l’applicazione di tecniche avanzate, favorendo uno scambio scientifico immediato e concreto con gli esperti presenti.

L’edizione di quest’anno si è distinta per un programma particolarmente ricco e variegato. Il congresso ha proposto 29 live challenge e ben 58 dimostrazioni pratiche condotte da esperti di livello internazionale. Un ruolo centrale è stato occupato dalle 2 sessioni di anatomia avanzata curate dal Dr. Palhazi, fondamentali per comprendere le basi scientifiche dei trattamenti estetici moderni. L’evento ha favorito inoltre un networking di alto livello, permettendo ai professionisti di confrontarsi con colleghi provenienti da diversi paesi e di ampliare la propria rete professionale nel panorama internazionale della medicina estetica, condividendo esperienze sulle ultime tendenze e innovazioni del settore.

Uno degli aspetti più apprezzati del congresso è stata la possibilità per i relatori di condividere la propria esperienza attraverso le sessioni live, come quella a cui ha partecipato il dott. Sergio Marlino dedicata al rinofiller. Queste sessioni hanno rappresentato un momento di scambio prezioso, in cui la teoria si è unita alla pratica e dove i partecipanti hanno potuto apprendere osservando l’esecuzione dal vivo di trattamenti complessi, ponendo domande e confrontandosi direttamente con chi li esegue.

L’IWCM 2025 si conferma così come un punto di riferimento per chi opera nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica, offrendo un’occasione unica di aggiornamento professionale, confronto scientifico e crescita nel settore.