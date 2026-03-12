Il dottor Sergio Marlino sceglie Preservé® l’innovativa tecnica di mastoplastica additiva mini-invasiva

Il dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, amplia la sua offerta chirurgica utilizzando Preservé®, l’innovativa tecnica di mastoplastica additiva mini-invasiva sviluppata nel 2025 da Motiva, azienda produttrice di protesi mammarie.

Preservé® mira ad aumentare il volume del seno preservandone al massimo tessuti, legamenti, vasi e nervi, garantendo un risultato naturale, cicatrici ridotte e un recupero più rapido.

Preservé® si distingue dalle tecniche tradizionali di aumento del seno, che possono comportare un taglio maggiore dei tessuti interni, perché rispetta i tessuti mammari nativi, riducendo l’impatto sull’anatomia naturale.

Dopo l’intervento, le pazienti presentano cicatrici più piccole e una minore incidenza di complicanze legate al dispositivo, che non lacera i tessuti mammari.

La tecnica Preservé® si avvale di strumenti all’avanguardia sviluppati da Motiva, come il separatore dei tessuti, l’espansore, l’insertion sleeve, e le protesi SmoothSilk Ergonomix2®.

I principali vantaggi per la paziente includono incisioni minime (spesso di circa 2,5 cm), un risultato più naturale, una ridotta invasività e un recupero rapido e sicuro.

La durata media dell’intervento è di circa 30 minuti e, nell’arco di un paio di settimane, la paziente può tornare alla propria quotidianità senza particolari fastidi.

Questa è un’innovazione che il dottor Marlino ha scelto di integrare nella propria pratica chirurgica per offrire alle pazienti una soluzione all’avanguardia, sicura e orientata alla qualità del risultato.