“Il Faro”, svelato il progetto della nuova sede della Regione Campania

Svelato il progetto de “Il Faro”, la struttura che sarà la nuova sede della Regione Campania. Sarà realizzata in prossimità di piazza Garibaldi, a Napoli, nell’ambito della riqualificazione di Porta Est. Il progetto, presentato nel corso di un evento alla Stazione Marittima, alla presenza di centinaia di persone, moltissimi sindaci e amministratori locali, è dello studio Zaha Hadid Architects, che ha scelto il claim “Un faro per la Campania, una nuova porta per Napoli”. “Volevamo organizzare un’opera di grande architettura contemporanea, un’opera che rappresentasse l’identità moderna di Napoli, della Campania, dell’Italia. Vogliamo dare all’Italia un simbolo di identità moderna. In Europa non c’è un’opera di queste dimensioni, di questo valore, con questa carica simbolica”, ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.