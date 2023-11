Il Federico II di Lello Esposito accoglie gli studenti dell’ateneo a Scampia. Inaugurazione con Sergio Mattarella

Un volto di un giovane imperatore accoglie da oggi gli studenti dell’Università di Scampia, posizionata come un sentinella all’ingresso dell Ateneo. E’ quello di Federico II, realizzato dall’artista napoletano Lello Esposito. La “Testa di Federico”, scultura in bronzo su base di acciaio, misura quasi 3 metri di altezza: ad inaugurarla, ieri mattina, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Napoli per partecipare alla celebrazione degli 800 anni dell’Università Federico II e poi all’inaugurazione, proprio a Scampia, di ambulatori e laboratori di ricerca dell’ateneo. “Un’iniziativa – afferma il capo dello Stato – che ha trasformato un sito di degrado e speculazione in un presidio prezioso…un messaggio che infonde coraggio per sgominare la paura, una condizione – scandisce citando Benedetto Croce – che non costruisce ma distrugge. Soltanto la cultura costruisce”. Ad accompagnarlo ci sono il rettore Matteo Lorito, il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Mattarella risponde con un cenno della mano ai saluti dei cittadini affacciati da finestre e balconi dei palazzi vicini e si intrattiene con il maestro Lello Esposito, complimentandosi per l’opera del Federico appena svelata. Mentre il comitato Vele di Scampia, “che da quarant’anni lotta per la dignità dei suoi abitanti”, gli chiede un incontro “per scrivere assieme un capitolo veramente nuovo per il quartiere”.