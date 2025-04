Il Festival del Management arriva a Napoli, focus sul Deep Blue: presentazione all’Unione industriali

La capacità, lo spirito di innovazione e il contributo della cultura del management a confronto con le grandi sfide della modernità: dall’esplorazione e sfruttamento del blu dello spazio alla scoperta e utilizzazione delle immense risorse del blu marino e subacqueo. È questo il filo conduttore della terza edizione del Festival del Management – in programma l’8 e 9 maggio – organizzato dalla Sima, Società Italiana di Management, e dall’Università Federico II. Il Festival, dopo le due edizioni precedenti ospitate dall’Università Bocconi di Milano, si trasferisce a Napoli, sede d’elezione per approfondire il Blu in tutte le sue dimensioni. Il tema “Deep Blue” guiderà il dibattito sulle connessioni tra le profondità marine e quelle spaziali, simboli della capacità umana di andare oltre i propri limiti per esplorare, adattarsi e innovare, nonché riflesso delle sfide di un management chiamato a governare l’incertezza e creare valore. Il focus è sulle potenzialità e fragilità delle infrastrutture tecnologiche globali, sulle opportunità e minacce ma anche sulle capacità di indagare e innovare nel deep blue di spazio e mare.

Il programma sarà presentato da Arabella Mocciaro Li Destri, presidente di Sima e da Roberto Vona, ideatore e delegato Sima per il coordinamento del Festival del Management, nel corso della conferenza stampa che si terrà il 28 aprile alle 11.30, nella sala Giuseppe Cenzato dell’Unione Industriali di Napoli in Piazza dei Martiri 58. Sarà presente un delegato dell’Unione Industriali, modera il giornalista Carlo Fusi.

Il Festival prevede la partecipazione di un folto e qualificato gruppo di esperti, docenti di management, economisti, scienziati, ricercatori, giornalisti, esponenti politici e della società civile che si confronteranno nella due giorni napoletana in oltre quaranta appuntamenti tra panel e singoli dibattiti. Le sedi coinvolte sono molteplici: il campus universitario di Monte Sant’Angelo, l’Unione Industriali, il Museo Darwin Dohrn, il rione Sanità. Oltre alle tematiche dello spazio e del mare, il Festival approfondirà anche le questioni legate alla salute, alla filiera alimentare, al commercio – settore particolarmente significato alla luce dei dazi Usa – all’innovazione, all’intelligenza artificiale ma anche al turismo, alla rigenerazione sociale e urbana, alla riorganizzazione dell’industria automobilistica, alla cultura del management.

I partecipanti

Al Festival hanno assicurato, tra gli altri, la loro partecipazione: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Matteo Lorito, Rettore Università Federico II, Paolo Pedone, presidente Cun, Gianmario Verona, già Rettore Università Bocconi, Marco Frey, già Presidente Global Compact Italia, Alberto Grando, Presidente Arexpo, già Dean Sda Bocconi, Sergio Costa, Vice Presidente, Camera dei Deputati, Presidente, Comitato Sicurezza, Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mario Mattioli, Presidente Federazione del Mare, Mauro Battocchi Direttore Generale Promozione Sistema Paese, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Vittorio Rizzi, Capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Pierluigi Paracchi, Founder, Chairman and CEO, Genenta, Pierluigi Petrone, CEO, Petrone Group, Vice Presidente, Farmindustria, Giorgio Pino, Presidente, Gruppo Proma, Ezio Bussoletti, Presidente E-Geo, Mario Cosmo, Direttore scientifico Agenzia Spaziale, Renata Mele, Consigliere Global Compact Italia, Roberto Ghisellini, Condirettore Generale, Crédit Agricole Italia, Luca Parmitano, Chief Astronaut Operations, ESA, Andrea Ballabio, già fondatore e Direttore Telethon Tigem, Daniele Finocchiaro, Consigliere delegato Fondazione Airc, Anna del Sorbo, Dg, Idal Group, Presidente Comitato Pmi Confindustria Campania, Beatrice Lamonica, Partner, Deloitte Climate & Sustainability, Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore, Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Tartaglia Polcini, CEO, Mapsat, Board Member, ASAS, Giorgio Santambrogio, Ceo, Gruppo Végé, Rosaria Covelli, Presidente, Corte di Appello di Napoli, Cristina Peano, Managing Director, Protiviti Italia, Pierluigi Di Palma, Presidente Anac, Luigi Nicolais, Presidente, COTEC – Fondazione per l’Innovazione, Presidente, Materias, Valeria Fascione, Assessore Ricerca, Innovazione e Start Up, Regione Campania, Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e innovazione Invitalia, Carlo Pontecorvo, Ad Ferrarelle e Presidente Gruppo Mezzogiorno Federazione Cavalieri del Lavoro, Daniela Palumbo, Direttrice Banca D’Italia, Napoli, Stefania Brancaccio, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Napoli, Fulvio Scannapieco, Presidente e Co-Founder Ala Corporation.

Il Comitato Scientifico

Claudio Baccarani, Bruno Busacca, Sandro Castaldo, Francesco Ciampi, Maria Colurcio, Michele Costabile, Daniee Dalli, Guido Cristini, Giovanni Battista Dagnino, Alberto Falini, Marco Frey, Alberto Grando, Luigi Golzio, Gennaro Iasevoli, Laura Michelini, Angelo Miglietta, Arabella Mocciaro Li Destri, Maria Rosaria Napolitano, Alberto Pastore, Tonino Pencarelli, Lara Penco, Andrea Piccaluga, Mauro Sciarelli, Savino Santovito, Elita Schillaci, Ludovico Solima, Federico Testa, Gianmario Verona, Roberto Vona (Coordinatore).

