Il filosofo Aldo Masullo “bruciato” dalla malapolitica

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 1° marzo all’interno della rubrica “Spigolature”.

Le ricorrenze anniversarie sono essenziali per rivisitare e ricostruire -in una prospettiva più distanziata- storie, vicende e personaggi. Si tratta, in sostanza, di “appuntamenti” non eludibili perché necessari, come si è sempre pensato, per connettere quanto è accaduto ieri con ciò che accadrà domani così cercando di scansare il rischio di “vivere soltanto nel presente”. Un caso esemplare riguarda la figura di Aldo Masullo intellettuale a più dimensioni, spentosi il 24 aprile del 2020, a 97 anni, nella casa di viale Michelangelo a Napoli. Una iniziativa per “rivivere” questa data, consente già di definire un punto: quanto il rigoroso ricercatore ha dato alla Città e quanto da essa ha ricevuto. Uno squilibrio che ha almeno due aspetti: da una parte la Città che non gli ha mai risparmiato affetto e stima; dall’altra la politica che ha fatto prevalere, in momenti qualificanti, la parte peggiore di sé.

ISTITUTO PER GLI STUDI FILOSOFICI. Da qui una prima rivisitazione sulla presenza autorevole di Masullo, in ambito europeo, per le ricerche più avanzate e il pensiero speculativo più scientifico e attuale (per anni è stato ordinario di Filosofia morale alla Federico II; sui suoi libri si sono formate tante generazioni che da lui hanno appreso gli “strumenti” per affermarsi come soggetti pensanti e operativi). Su una affermazione, riassunta con un grosso titolo dal Mattino, occorre maggiore precisione. E’ quella che dice “Masullo poco noto perché visse a Napoli”. Qui occorre distinguere. Di quale notorietà ha bisogno un filosofo: quella dei talk show televisivi, delle movide notturne e salottiere diurne, oppure delle sedi accademiche e culturali? Al glorioso Istituto fondato nel 1975 da Gerardo Marotta, il merito di aver avviato una discussione che potrà far meglio comprendere il sistema di vita nella terza città d’Italia.

LE DUE FACCE DI NAPOLI. Da una parte la città-comunità, dall’altra la città-struttura-politica. La prima ha tenuto in altissima considerazione Aldo Masullo non facendogli mai mancare amicizia, rispetto e gratitudine; la seconda gli ha voltato proditoriamente le spalle, così “bruciandolo” in una fase decisiva in cui il filosofo poteva diventare Sindaco e tenere più saldamente in mano le redini della vita istituzionale e pubblica. Alla Sala dei Baroni Masullo si presentò (dopo aver ricevuto nel 1993 l’incarico di formare la nuova Giunta e aver consultato scrupolosamente tutte le categorie produttive e le componenti sociali) per illustrare il programma elaborato. Nessuno dei consiglieri obiettò. La congiura venne ordita di notte. Alla ripresa dei lavori la parte del Consiglio più legata agli interessi economici meno legali, gli voltò le spalle. Nel silenzio dell’aula la voce ferma e chiara di Aldo Masullo: ”Qui, oggi, è stato ucciso un sogno”.

CONFRONTO CON MASSIMO CACCIARI. Il filosofo lagunare è stato sempre molto noto, al “grande pubblico”, per il prestigio delle sue ricerche e dei suoi libri o perché, essendo stato tanti anni Sindaco di Venezia, dal 1993 al 2000, è soltanto in tale qualità che continua a passare da uno studio tv all’altro? (si sospetta, peraltro, che non ci sia nemmeno più bisogno di “chiamarlo” in quanto, in tv, avrebbe addirittura “messo casa”…). E’ questa la popolarità che si addice a un filosofo? Cacciari, comunque, bene per lui ha fatto esperienza della buona politica. Masullo, invece, ha trovato avversa e ostile non la Napoli come comunità sociale, ma la deprimente parte politica che purtroppo la rappresentava. Una differenza, nella vita di un intellettuale, di non poco conto. E’ questa parte peggiore che ha sempre prevalso: quando si è trattato di assecondare la richiesta per la nomina di Masullo a senatore a vita e quando, dopo la sua morte, quella di intitolare a lui la Biblioteca nazionale (porta il nome del re Vittorio Emanuele III che, con la cultura, non sembra mai andato troppo d’accordo).

IL MANIFESTO PER NAPOLI. Mai rassegnato di fronte al perdurante immobilismo, Aldo Masullo indicò in un appassionato appello-programma del 2004, vie e modi per uscire dal degrado e vivere la modernità. E’ la voce sferzante della filosofia militante che non perde mai di attualità.