Il fisioterapista e Spa manager Stefano Serra è l’uomo dei record

Numeri veramente importanti caratterizzano la carriera professionale di Stefano Serra, rendendolo un vero e proprio record-man nel suo settore. Fisioterapista, Spa manager, Docente affermato, Stefano Serra con oltre 85 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube, 20.000 like e 6.000 commenti, ha una presenza costante e continua su tutti i social network, coinvolgendo 96 paesi nel mondo, e ciò conferma la sua straordinaria influenza nel mondo del benessere e nell’arte del massaggio.

Serra da oltre quarant’anni porta avanti una carriera dedicata alla cura della persona, all’innovazione nelle Spa e alla formazione professionale in tutte le Spa più prestigiose non solo in Italia ma anche all’estero: fra queste ricordiamo lo Jumeirah Capri Palace Hotel, l’Hotel Vesuvio, Culti Spa Milano, Central Review Losanna. Nel corso degli anni, ha firmato rinomati eventi wellness, in contesti di prestigio nazionale e internazionale come Miss Italia, Coca-Cola Tour, Nike, Porches Luxory ed è stato brand ambassador per aziende di prestigio tra cui Erika, Damiani, Nilo Maletti e molti altri nomi di spicco nel settore.

Conosciuto anche come Il Capitano, Stefano Serra è stato ideatore del celebre Dream Massage, un trattamento olistico che combina sette tecniche di massaggio: svedese, deepsurf, reiki, shatsu, linfodrenante, fisioterapico e ayurveda. “Un’esperienza sensoriale ed emotiva profonda che mira a sciogliere le tensioni, calmare la mente e far fluire le emozioni.” afferma Serra orgoglioso, “Non è solo un massaggio fisico, ma un’esperienza olistica che coinvolge corpo, mente e anima, con l’obiettivo di promuovere il benessere totale.”

Dream Massage ha ricevuto numerosi premi, già nel lontano 2003 fu dal quotidiano “Il Mattino” come miglior massaggio.

Dopo dieci anni di esperienza al Festival della Canzone Italiana, un altro appuntamento considerevole: il prossimo 23 novembre, al Grand Hotel Ambasciatori di Riccione (RN), si poserà il primo mattone del Festival dei Sogni 2026: “un evento esclusivo, dove formazione, emozione e visione si fondono in un’unica, irripetibile esperienza” prosegue con entusiasmo Serra. “Con la mia attività non esiste solo Sanremo, e non sono solo alla ricerca di numeri. Cerco persone che abbiano a loro volta tanti numeri, che insieme a me e ai miei progetti portino storie, visioni, abbiano forza concreta, cuore, anima e mente per veder realizzare i propri sogni”.

Ed ecco quindi, dopo la partecipazione ufficiale all’edizione 2026 Festival della Canzone Italiana, un nuovo obiettivo, la pubblicazione di un libro dal titolo “88 milioni di sogni”. “Un titolo simbolico, dove il numero 88 ha un preciso significato, rappresenta il doppio infinito, in onore della determinazione a non smettere mai di credere nei propri sogni e così esaudire i propri desideri” conclude Stefano.