Il fiume scomparso, all’Istituto Pontano di Napoli la presentazione del libro di Vittorio del Tufo

Sarà presentato giovedì 30 gennaio, alle ore 18, presso l’Istituto G. Pontano, al Corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, il nuovo libro di Vittorio Del Tufo, “Il fiume scomparso”, pubblicato da Castelvecchi.

All’incontro parteciperà Leandro Del Gaudio, giornalista del Mattino. Ad accogliere il pubblico con un saluto di benvenuto sarà Cicci Serra, presidente dell’Istituto Pontano.

Napoli, una città che si muove e nasconde

Ambientato a Napoli nel 2016, Il fiume scomparso prende avvio da una città sotto la pioggia, con l’acqua che riaffiora dai tombini e le voragini che si aprono nel suolo come ferite antiche. Dal sottosuolo emerge qualcosa di più di un dissesto idrogeologico: una memoria sepolta, una forza che preme per tornare alla luce.

Protagonista del romanzo è Viola, giovane geologa specializzata in cavità sotterranee, incaricata di aggiornare la mappa idrogeologica della città in vista del vertice G20. Un lavoro che appare di routine, ma che presto si trasforma in un’indagine inquietante: Napoli non è soltanto instabile dal punto di vista geologico, è una città viva, che respira, minaccia e custodisce segreti.

Tra visionari, geologi accecati, sette esoteriche e una misteriosa “operazione Idra”, il romanzo intreccia suspense e impegno civile. Le torri del Centro Direzionale tremano su fondamenta incerte mentre le voci del passato, quelle del fiume scomparso, tornano a farsi sentire. Ne emerge un thriller urbano che mescola storia geologica, tensione apocalittica e riflessione sul rapporto tra città e memoria. Napoli affonda e resiste, e ciò che è nascosto non sempre è perduto.

Il percorso dell’autore

Vittorio Del Tufo, giornalista, vive e lavora a Napoli. È vicedirettore de Il Mattino e autore della pagina settimanale L’Uovo di Virgilio. I luoghi della memoria, la memoria dei luoghi, realizzata in tandem con il fotografo Sergio Siano.

Già vincitore del Premio Cronista della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nel 2020 ha ricevuto il Premio Biagio Agnes per la divulgazione culturale. Autore di numerosi volumi dedicati alle storie e alle leggende della città, ha pubblicato i saggi Napoli magica (Neri Pozza, 2018), Torino magica (Neri Pozza, 2020) e Parigi magica (Neri Pozza, 2022), oltre al romanzo Il caso Virgilio (Colonnese editore, 2024).

L’ingresso alla presentazione è libero. La sede dispone di parcheggio interno.