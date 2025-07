Il Fmi promuove l’Italia: Economia in lieve crescita e solido mercato del lavoro. Accelerare sulle riforme

L’economia italiana ha continuato a espandersi a una velocità moderata con il pil cresciuto dello 0,7% nel 2024 e atteso salire dello 0,5%, per poi accelerare allo 0,8% l’anno prossimo. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nell’Article IV sull’Italia, sottolineando come “nonostante l’aumento dell’incertezza della politica commerciale globale, l’attività economica nel primo trimestre del 2025 è rimasta resiliente grazie alla continua crescita degli investimenti e a un solido mercato del lavoro”.

I direttori esecutivi del Fmi “hanno accolto con favore la resilienza dell’economia italiana, con politiche solide a sostegno della crescita continua e di un tasso di occupazione record. Allo stesso tempo – si legge nel rapporto -, rilevando le sfide strutturali derivanti dalla debole crescita della produttività e dal rapido invecchiamento della popolazione”, hanno sottolineato che “accelerare lo slancio delle riforme per rafforzare la traiettoria di crescita dell’Italia è una priorità fondamentale”. I direttori del Fmi hanno “accolto con favore i progressi nell’attuazione del Pnrr e hanno sottolineato che il suo completamento tempestivo resta una priorità.50844