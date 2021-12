Il franchising Mail Boxes Etc. cresce in Campania, due nuovi centri a Napoli e Torre del Greco

Mail Boxes Etc., azienda italiana che offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati cresce in Campania e apre due nuovi Centri Servizi in franchising a Napoli e Torre del Greco, portando così a 66 i Centri nella regione e a 29 quelli nella sola provincia di Napoli.

A convincere è l’opportunità di business in un settore, quello delle spedizioni, in continua crescita, affiancata dall’accurato percorso di formazione MBE pensato per gli Affiliati e dalla forte spinta all’innovazione che caratterizza la Rete Mbe.

La formula del franchising piace in Campania e incoraggia chi aspira a mettersi in proprio: secondo i dati dell’osservatorio Assofranchising, negli ultimi 3 anni, sono oltre 500 i nuovi punti vendita in franchising avviati nella regione (dati dell’osservatorio Assofranchising riferiti al triennio 2018-2021).

Domenico e Vincenzo Errichiello ne sono un valido esempio: dopo aver aperto e gestito con successo due Centri Mbe in zone strategiche della città partenopea, nei quartieri di Fuorigrotta e del Vomero, i due imprenditori inaugurano il loro terzo Centro MBE in Corso Garibaldi e ne affidano la conduzione a Stefano Castaldi, Store Manager di 30 anni. Stefano, con esperienza pregressa nella logistica di piccoli negozi, dopo essersi occupato di editing in ambito video-fotografico ha l’opportunità di conoscere il mondo MBE e si appassiona immediatamente.

Il nuovo Centro Servizi si trova vicino alla Stazione Centrale, in un quartiere multietnico dove gran parte della clientela è composta da PMI e da clienti privati che effettuano spedizioni verso il proprio paese di origine.

“Lo sviluppo del business di questo nuovo Centro Mbe – spiega – sarà a supporto delle attività locali dell’alimentare e dell’elettronica. Vogliamo essere un punto di riferimento anche per l’e-commerce e per i privati che hanno necessità del servizio di reso. Per accrescere la nostra clientela, contiamo molto sul passaparola e sull’alto flusso di passaggio. E, non da ultimo, sul confronto costante con gli altri Centri Mbe, per fare squadra”.

Poco lontano, a Torre del Greco, ha da poco aperto i battenti anche il Centro mbe di Caterina Gervasio, una tenace imprenditrice che, con la preziosa collaborazione della giovane Responsabile Commerciale Generosa Di Marino, ha trovato nella formula del franchising la risposta all’ambizione di mettersi in proprio.

“Ciò che apprezzo maggiormente della filosofia che sta alla base di Mbe – afferma Caterina – è la tendenza all’innovazione, tradotta soprattutto con l’offerta di servizi per l’e-commerce. La mia clientela principale è quella del circondario, dove sorgono molti uffici, ma stiamo facendo promozione sulle eccellenze del territorio come la lavorazione di pietre dure e le prelibatezze culinarie. A Natale, si sa, esercenti e produttori locali hanno forte necessità di spedizioni accurate e veloci, con imballaggi specifici per ogni merce”.

Il team conta già due giovani risorse ma l’obiettivo è di inserire nel prossimo futuro altre figure under 25, in ottica di espansione, dando chance professionali a giovani del territorio.