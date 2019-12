Il free rider generatore di opportunità

Il free rider, il battitore libero, non è un problema, ma un portatore di opportunità. Nel ruolo di cercatore e generatore di opportunità, il free rider diffonde idee la cui circolazione va considerata un bene pubblico nel senso che tutti, senza esclusione possono parteciparvi e tutti lo fanno cooperando, non agendo di rivali. La conoscenza è in un flusso perpetuo. Se socializzata, essa apre i recinti delle idee che i free rider renderanno utilizzabili in campi inediti lungo i percorsi che incanalano quel flusso. Diversamente dai realisti, quei visionari non pensano di immergersi più volte nello stesso letto del fiume e fanno loro l’affermazione attribuita ad Eraclito di Efeso, filosofo presocratico, secondo cui nessun uomo può bagnarsi nello stesso fiume per due volte, perché l’uomo e le acque del fiume cambiano continuamente. Quanto più sono tirannici i regimi a protezione della proprietà intellettuale, tanto più l’innovazione non sarà alla portata della comunità, perché impedita di attingere al portafoglio di idee disponibile.

